Viral

TikTok presentan top 10 de canciones virales en el verano 2025

La lista refleja el poder de la plataforma para impulsar el descubrimiento musical, alimentar la cultura global y llevar a artistas al éxito

Sep. 04, 2025
Artistas han encontrado en la plataforma una manera inesperada de saltar a la fama.
TikTok volvió a consolidarse como la plataforma número uno para descubrir y viralizar música durante el verano 2025.

Desde éxitos del regional mexicano hasta canciones impulsadas por campañas publicitarias globales, la red social marcó el ritmo de la temporada con temas que dominaron videos, tendencias y millones de reproducciones.

"La lista de canciones del verano de TikTok refleja el poder de la plataforma para impulsar el descubrimiento musical, alimentar la cultura global y llevar a artistas al éxito dentro y fuera de la app", explicó Tracy Gardner, líder global de desarrollo de negocios musicales en TikTok.

TOP 10 DE CANCIONES VIRALES DEL VERANO EN TIKTOK MÉXICO

En México, el hit absoluto del verano fue "Tu Sancho" de Fuerza Regida, con más de 481 mil videos en TikTok. El regional mexicano se posicionó como protagonista de la temporada.

Ranking completo:

  1. Tu Sancho – Fuerza Regida
  2. Rock That Body – Black Eyed Peas
  3. Linda Mujer – Ian Cordova
  4. De Color De Rosa – Mentiras, La Serie & Belinda
  5. A Donde Va El Viento – Julieta Venegas
  6. Pelotero A La Bola – 8Uno & Airam Páez
  7. Abrazado A Ti – Kevin Kaarl
  8. Suiza – Calle 24
  9. Ay Mamita – Alan Arrieta
  10. La Pantera – Alan Arrieta & Marcos Villalobos

TOP 10 DE CANCIONES VIRALES A NIVEL GLOBAL

La canción más utilizada a nivel global fue "Hold My Hand" de Jess Glynne, con más de 9 millones de publicaciones. Gracias a una campaña de Jet2holidays, el tema musicalizó desde vacaciones fallidas hasta momentos entrañables, acumulando más de 80 mil millones de vistas.

Ranking global:

  1. Hold My Hand – Jess Glynne
  2. Rock That Body – Black Eyed Peas
  3. Dame Un Grrr – Fantomel x Kate Linn
  4. Soul Survivor ft. Akon – Jeezy
  5. Pretty Little Baby – Connie Francis
  6. My Main ft. Ty Dolla $ign – Mila J
  7. Suave – El Alfa
  8. Shake It To The Max (FLY) Remix – Moliy, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy
  9. Illegal – PinkPantheress
  10. Your Love Is My Drug – Kesha

MENCIONES HONORÍFICAS: PELÍCULAS, TENDENCIAS Y MÁS

TikTok otorgó menciones honoríficas a canciones como:

  • Golden, Soda Pop y Your Idol de la película K-Pop Demon Hunters, que desataron tendencias de baile y conversaciones familiares.
  • Ordinary – Alex Warren
  • Love Me Not – Ravyn Lenae
  • Mad Again – BunnaB

Las bandas ficticias Huntr/x y Saja Boys, protagonistas de la película animada, también se volvieron fenómenos virales, dominando listas de popularidad y plataformas de streaming.

César Leyva
