  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Cómo limpiar el inodoro con agua oxigenada: método efectivo y ecológico

Además, el producto es de bajo costo y se encuentra al alcance en cualquier farmacia

Sep. 04, 2025
El producto, usado cuando hay lesiones, también puede servir para limpieza de muebles de baño.
El producto, usado cuando hay lesiones, también puede servir para limpieza de muebles de baño.

La limpieza del inodoro puede ser una de las tareas del hogar menos cómodas, no solo por el espacio que representa, sino porque se tiene la idea de que siempre deben usarse productos de alta toxicidad o que resultan agresivos para algunas personas. Sin embargo no es así, ya que existe una manera de hacer esta limpieza sin recurrir a químicos agresivos.  

Todo se basa en un tratamiento con agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno (H2O2), es una alternativa poderosa, segura y ecológica para mantener tu baño limpio y libre de bacterias.

Este producto no solo elimina microorganismos, sino que también ayuda a combatir manchas y malos olores.

BENEFICIOS DEL AGUA OXIGENADA PARA LIMPIAR EL INODORO

Limpiar el inodoro con agua oxigenada al 3 por ciento una vez por semana ofrece múltiples ventajas:

  • Desinfección profunda: Su acción antimicrobiana elimina bacterias, virus y hongos presentes en la superficie del inodoro.
  • Neutraliza malos olores: Elimina residuos orgánicos que causan olores desagradables.
  • Previene manchas y acumulación: Ayuda a reducir la formación de sarro y manchas causadas por minerales o suciedad.
  • Opción más saludable: Es una alternativa menos tóxica frente a limpiadores con cloro o amoníaco, ideal para hogares con niños o mascotas.
  • Fácil de usar: No necesitas equipos especiales ni fregar intensamente.
imagen-cuerpo

PASO A PASO: CÓMO USAR AGUA OXIGENADA PARA LIMPIAR EL INODORO  

Sigue estos simples pasos para desinfectar tu inodoro de forma eficaz:

  • Vierte agua oxigenada: Añade media taza (125 ml) de agua oxigenada al 3 por ciento directamente en el inodoro.
  • Déjala actuar: Espera al menos 30 minutos para que sus propiedades desinfectantes hagan efecto.
  • Cepilla el interior: Usa la escobilla del inodoro para frotar bien las paredes internas, especialmente donde haya manchas.
  • Enjuaga: Tira de la cadena para eliminar los restos y dejar el inodoro limpio y fresco.
imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
La salida de Silksong tiró los servidores de las tiendas digitales ¿Qué pasará cuando salga GTA 6?
Viral

La salida de Silksong tiró los servidores de las tiendas digitales ¿Qué pasará cuando salga GTA 6?

Septiembre 04, 2025

La situación ha despertado la preocupación entre la comunidad, la cual se ha preguntado si están listos para el fenómeno que es Grand Theft Auto

3 desayunos rápidos y nutritivos para construir músculo sin pasar horas en la cocina
Viral

3 desayunos rápidos y nutritivos para construir músculo sin pasar horas en la cocina

Septiembre 04, 2025

Estas platillos tienen grandes beneficios, pues ayuda a la sensación de saciedad, estabiliza los niveles de energía y favorece la pérdida de grasa

¿Planeas una noche mexicana? Estos son 6 guisos económicos para celebrar el mes patrio
Viral

¿Planeas una noche mexicana? Estos son 6 guisos económicos para celebrar el mes patrio

Septiembre 04, 2025

Hacer una celebración con esta temática no tiene que ser costosa, pues con algo de planeación creatividad y recetas rendidoras, se puede lograr