Viral

¿Planeas una noche mexicana? Estos son 6 guisos económicos para celebrar el mes patrio

Hacer una celebración con esta temática no tiene que ser costosa, pues con algo de planeación creatividad y recetas rendidoras, se puede lograr

Sep. 04, 2025
El 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, es una de las fechas más esperadas del año. Reunir a la familia y amigos alrededor de la mesa es una tradición que se repite en millones de hogares, pero muchas veces el presupuesto puede convertirse en un obstáculo.

Sin embargo, organizar una fiesta mexicana no tiene que implicar gastos excesivos: con un poco de planeación, creatividad y recetas rendidoras, se puede vivir un ambiente patriótico sin afectar el bolsillo.

¿CÓMO ORGANIZAR UNA FIESTA MEXICANA?

Para comenzar, piensa en el ambiente: una decoración sencilla con banderitas, papel picado y luces puede transformar cualquier espacio. La música tradicional o un buen playlist de mariachi, sones y rancheras pondrá el tono festivo.

También puedes organizar juegos clásicos como la lotería, adivinanzas o hasta un concurso de canto para darle un toque familiar y divertido.

6 PLATILLOS MEXICANOS PARA UNA FIESTA MEXICANA

En cuanto a la comida, lo importante es apostar por guisos económicos que rinden mucho y se disfrutan en tacos o con tostadas. Aquí te compartimos seis opciones deliciosas y fáciles de preparar para tu noche mexicana.

  1. Picadillo económico. Con carne molida, papas y zanahorias, este guiso es sabroso y se extiende bastante si lo sirves con arroz o frijoles.
  2. Chiles rellenos de queso. Una receta tradicional que luce mucho en la mesa. Al bañarlos en salsa de jitomate, se convierten en un platillo lleno de sabor.
  3. Chicharrón en salsa verde. Rendidor y con mucho carácter, ideal para tacos con tortillas calientitas.
  4. Tinga de pollo. Perfecta para tostadas, fácil de preparar y con el chipotle como protagonista.
  5. Albóndigas en chipotle. Una receta casera que siempre gusta; puedes acompañarlas con arroz rojo o blanco.
  6. Rajas con crema y elote. Suaves y cremosas, un clásico que no puede faltar en las cazuelas mexicanas.

Con estos guisos, tu mesa se llenará de color y tradición sin que el gasto sea excesivo. Recuerda que el verdadero espíritu de las fiestas patrias está en compartir, reír y disfrutar en familia, celebrando el orgullo de ser mexicanos.

Marcela Islas
