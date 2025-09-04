Comienza el desarrollo de Stellar Blade 2. Esto es lo que se sabe de la nueva entrega de la saga

Stellar Blade se convirtió en uno de los títulos más comentados de 2024 gracias a su intensa jugabilidad, una historia envolvente y un apartado visual que sorprendió a la comunidad gamer. Tras su éxito, Shift Up confirmó oficialmente que ya trabaja en Stellar Blade 2, con la intención de expandir el universo y consolidar la saga como una de sus franquicias principales.

STELLAR BLADE 2 YA ESTÁ EN PRODUCCIÓN

La noticia se dio a conocer a través de un reciente informe financiero de Shift Up, donde se confirmó que la secuela está en marcha. La compañía señaló que esta segunda entrega mantendrá la acción característica del primer juego, pero ofrecerá un mundo más grande y una jugabilidad más refinada.

"Estamos desarrollando una secuela de Stellar Blade. Este proyecto incorporará un mundo más amplio y un gameplay mejorado, reforzando su posición como franquicia. Anticipamos que el éxito será aún mayor que el del original", compartió la empresa.

POSIBLE FECHA DE LANZAMIENTO DE STELLAR BLADE 2

Aunque todavía no hay una fecha exacta, todo apunta a que Stellar Blade 2 podría llegar en 2027. Esto significa que los fans no tendrán que esperar demasiado para acompañar nuevamente a EVE en sus aventuras.

Además, Shift Up también analiza llevar el primer título a Nintendo Switch 2, lo que abriría las puertas a una nueva comunidad de jugadores y daría mayor proyección internacional a la saga.

UN FUTURO PROMETEDOR PARA LA FRANQUICIA

Lo que comenzó como un proyecto arriesgado ha terminado consolidándose como uno de los pilares de Shift Up. Con la confirmación de Stellar Blade 2, queda claro que la compañía busca posicionar a EVE y su universo como un referente en los juegos de acción modernos.

Los jugadores pueden esperar combates espectaculares, un mundo más profundo y una narrativa que mantenga viva la esencia de lo que convirtió al primer juego en una de las mayores sorpresas del año pasado.