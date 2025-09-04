Fiestas patrias: Así puedes hacer pozole y disfrutar con tus seres queridos

Cuando llegan las fiestas patrias, el aroma del pozole se convierte en un símbolo de identidad y celebración en México. Este platillo ancestral reúne familia y tradición alrededor de la mesa, especialmente el 15 y 16 de septiembre.

Su color, sabor y posibilidades de acompañamiento hacen del pozole un escenario perfecto para lucirse ante los invitados. ¡Este platillo es un clásico de la cocina mexicana que no puede pasar desapercibido!

UNO DE LOS PLATILLOS MÁS REPRESENTATIVOS

Esta delicia cuyo nombre deriva del náhuatl, pozolli, significa espuma y se trata de uno de los platillos más representativos de nuestra gastronomía, por lo que se elabora con ingredientes originarios de nuestras tierras.

Contiene maíz pozolero, carne de cerdo o pollo en una salsa roja condimentada y se corona con lechuga picada, cebolla, rábanos frescos, chile piquín, orégano seco y molido, jugo de limón, rebanadas de aguacate y se complementa con tostadas.

ASÍ SE PREPARA EL POZOLE

Ingredientes:

1 kg de carne de cerdo (espaldilla, pierna o lomo)

500 g de costilla de cerdo con hueso (para dar más sabor al caldo)

1 kg de maíz pozolero precocido (puede ser enlatado o maíz seco nixtamalizado)

3 dientes de ajo grandes

½ cebolla blanca

2 hojas de laurel

2 ramitas de orégano seco

2 litros y medio de agua (aprox., según tamaño de olla)

Sal al gusto (inicia con 2 cucharadas)

6 chiles pasillas

9 chiles guajillos

Guarniciones:

Lechuga o repollo finamente picado

Rábanos rebanados

Cebolla morada o blanca picada

Orégano seco

Limones partidos

Chile piquín o salsa roja

Tostadas

Preparación: