  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Hollow Knight Silksong provoca caída de Steam y Nintendo eShop tras su lanzamiento

La emoción de los jugadores fue tan grande que las plataformas digitales colapsaron al mismo tiempo, dejando a miles sin poder adquirir el juego

Sep. 04, 2025
Hollow Knight Silksong provoca caída de Steam y Nintendo eShop
Hollow Knight Silksong provoca caída de Steam y Nintendo eShop

El esperado lanzamiento de Hollow Knight Silksong finalmente ocurrió este 4 de septiembre a las 16:00 horas. Sin embargo, la emoción de los jugadores fue tan grande que las principales plataformas digitales colapsaron al mismo tiempo, dejando a miles sin poder adquirir el título.

CAÍDA MASIVA EN TODAS LAS TIENDAS DIGITALES

El estreno de Silksong desbordó los servidores de Steam, la Nintendo eShop de Switch 2, la PlayStation Store y la Microsoft Store de Xbox.

El furor por el nuevo juego de Team Cherry fue tal que ninguna de estas plataformas resistió la avalancha de usuarios intentando comprarlo. Aunque la desarrolladora celebra su llegada oficial al mercado, lo cierto es que solo unos pocos han logrado descargarlo en estas primeras horas.

imagen-cuerpo

UNA ALTERNATIVA PARA CONSEGUIR EL JUEGO EN PC

Mientras los errores persisten en las tiendas oficiales, existe un camino más sencillo para quienes buscan jugarlo en computadora. Humble Bundle está ofreciendo claves oficiales de Hollow Knight Silksong al mismo precio base que Steam.

Una vez realizada la compra, la clave llega directamente al correo electrónico del usuario para canjearla y descargar el juego sin mayores complicaciones.

LOS AFORTUNADOS QUE LOGRARON ENTRAR A TIEMPO

Algunos jugadores que lograron acceder a Steam en los primeros segundos tras la publicación ya disfrutan de la secuela. Según las estadísticas, más de 75 mil personas se encuentran activas en la plataforma, consolidando al título como uno de los lanzamientos más fuertes del año en PC; Sin embargo, para quienes esperan en consolas, la situación se complica y toca esperar a que la saturación baje.

UN CONSEJO PARA LOS MÁS IMPACIENTES

La ansiedad por jugar Silksong es comprensible, pero lanzarse en medio de esta avalancha puede ser arriesgado. Además de la dificultad para completar la compra, existe la posibilidad de que ocurran errores con el pago y la licencia del juego.

Lo recomendable es tener paciencia, dejar pasar unas horas y volver a intentarlo más tarde, cuando las plataformas estén más estables.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Horóscopo de Mhoni Vidente del 4 de septiembre: un jueves lleno la energía positiva
Viral

Horóscopo de Mhoni Vidente del 4 de septiembre: un jueves lleno la energía positiva

Septiembre 04, 2025

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para iniciar este nuevo día

Top 5 de los mejores finales de la historia del gaming que te dejarán sin aliento
Viral

Top 5 de los mejores finales de la historia del gaming que te dejarán sin aliento

Septiembre 04, 2025

Estos momentos son recordados como hitos en la historia de los videojuegos y que marco un antes y un después en como contar el final de una historia

Santoral de hoy 6 de septiembre: Día de San Moisés profeta
Viral

Santoral de hoy 6 de septiembre: Día de San Moisés profeta

Septiembre 04, 2025

Celebrar el santo es festejar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre