Nintendo Switch 2 vuelve a bajar sus precios al iniciar septiembre

El arranque de septiembre llegó con un nuevo golpe sobre la mesa en la industria de los videojuegos. Nintendo decidió ajustar nuevamente el precio de su esperada Switch 2, acompañada del título Mario Kart World, con el objetivo de reforzar su liderazgo en el mercado de consolas híbridas en medio de una competencia cada vez más intensa.

UNA REBAJA QUE SORPRENDE A LOS JUGADORES

La Nintendo Switch 2 se puede encontrar actualmente en tiendas como Amazon, MediaMarkt, Fnac y Miravia por 509 euros. Sin embargo, la compañía japonesa junto a AliExpress activaron un nuevo descuento aplicando el cupón ESCD55, lo que reduce el precio del paquete hasta los 413,64 euros. Una cifra que convierte esta promoción en una de las más atractivas de este inicio de curso.

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA SWITCH 2

El modelo viene equipado con una pantalla LCD HDR de 7,9 pulgadas en resolución Full HD, con tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR tanto en modo portátil como sobremesa.

Su potencia se apoya en un procesador NVIDIA optimizado para juegos exigentes como Cyberpunk 2077, acompañado de 256 GB de almacenamiento interno.

Además, incluye dos puertos USB-C, entrada de audio de 3,5 mm, conectividad Wi-Fi y Bluetooth. El dock mejorado permite jugar en 4K HDR, mientras que los renovados Joy-Con 2 mejoran la experiencia de control.

El paquete no estaría completo sin Mario Kart World en su versión digital, una entrega que lleva la saga a otro nivel con un mapa de mundo abierto interconectado, condiciones climáticas dinámicas, soporte para 24 jugadores en línea y modos innovadores como Supervivencia y Free Roam.

REBAJA TAMBIÉN PARA LA NINTENDO SWITCH OLED

Nintendo no dejó de lado a su modelo anterior. La Switch OLED también baja de precio mediante el código IFP8BPYE, quedando en 200,56 euros, cuando en tiendas como Fnac, Amazon o PcComponentes supera con facilidad los 300 euros.

Este modelo se distingue por su pantalla OLED de 7 pulgadas, procesador NVIDIA Custom Tegra y 64 GB de memoria interna. A ello se suma una batería de 4310 mAh, un soporte trasero ajustable más amplio para mayor comodidad en sobremesa, y una base con puerto LAN para una conexión online estable, además de compatibilidad con Bluetooth 4.1.

UN INICIO DE MES MARCADO POR LAS OFERTAS

Con esta estrategia, Nintendo arranca septiembre buscando consolidar sus dos consolas en el mercado. Tanto la Switch 2 como la Switch OLED ofrecen descuentos que llaman la atención de los jugadores, quienes encuentran en estas promociones una oportunidad para renovar su consola o dar el salto a la nueva generación.