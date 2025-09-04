  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

3 desayunos rápidos y nutritivos para construir músculo sin pasar horas en la cocina

Estas platillos tienen grandes beneficios, pues ayuda a la sensación de saciedad, estabiliza los niveles de energía y favorece la pérdida de grasa

Sep. 04, 2025
3 desayunos rápidos y nutritivos para construir músculo sin pasar horas en la cocina

Un desayuno alto en proteína no solo te da energía para empezar el día, también ayuda a mantener la masa muscular, favorecer la quema de grasa y mantener el metabolismo activo durante más tiempo.

Tanto si desayunas al amanecer como si esperas a media mañana, lo que pongas en tu plato puede marcar la diferencia en tu rendimiento físico y mental.

3 DESAYUNOS FÁCILES CON PROTEÍNA

A continuación, te presentamos tres desayunos prácticos, fáciles de preparar y con un gran aporte proteico que te ayudarán a alcanzar tus metas de fuerza y composición corporal.

1. HUEVOS EN TODAS SUS FORMAS

imagen-cuerpo

Los huevos son el clásico que nunca falla. Cada unidad aporta alrededor de 6 gramos de proteína de alta calidad y contiene todos los aminoácidos esenciales.

Para quienes buscan aumentar masa muscular, se recomienda consumir al menos 3 huevos (mujeres) o 4 huevos (hombres), acompañados de verduras o pan integral.

Puedes hacerlos hervidos, pochados, revueltos o en tortilla. Su beneficio principal es que son económicos, versátiles y favorecen tanto el crecimiento como la recuperación muscular.

2. TAZONES DE REQUESÓN O TOFU REVUELTO

imagen-cuerpo

Si buscas variar, el requesón combinado con yogur griego, frutos rojos y frutos secos es una opción saciante, con aproximadamente 26 gramos de proteína por porción. Además, aporta calcio y probióticos beneficiosos para la salud intestinal.

Por otro lado, si prefieres una alternativa vegetal, el revuelto de tofu con cúrcuma, levadura nutricional y cebollino es una bomba de proteína (35 gramos por plato) que, además, es bajo en carbohidratos y rico en micronutrientes.

3. BATIDOS ALTOS EN PROTEÍNA

imagen-cuerpo

Los batidos son perfectos para quienes no tienen mucho tiempo en la mañana. Con proteína en polvo, leche o bebida vegetal, frutas y mantequilla de frutos secos puedes crear combinaciones deliciosas.

Ejemplo: Un batido de chocolate con almendras aporta unos 28 gramos de proteína, mientras que uno de "tarta de queso" con frambuesas puede llegar a 25 gramos. Su gran ventaja es que son fáciles de llevar, personalizables y muy saciantes.

¿POR QUÉ PRIORIZAR LA PROTEÍNA EN EL DESAYUNO?

Comenzar el día con proteína ayuda a preservar la masa muscular, favorece la sensación de saciedad, estabiliza los niveles de energía y facilita la pérdida de grasa sin comprometer el músculo.

Estudios recientes muestran que quienes consumen suficiente proteína en la primera comida del día tienden a tener un mejor control de peso y un metabolismo más activo. Por ello, ya sea con huevos, tazones o batidos, desayunar con proteína es una estrategia clave para ganar músculo y cuidar tu salud.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
¿Planeas una noche mexicana? Estos son 6 guisos económicos para celebrar el mes patrio
Viral

¿Planeas una noche mexicana? Estos son 6 guisos económicos para celebrar el mes patrio

Septiembre 04, 2025

Hacer una celebración con esta temática no tiene que ser costosa, pues con algo de planeación creatividad y recetas rendidoras, se puede lograr

Naruto Shippuden: En esta plataforma puedes ver los 500 episodios del anime completamente gratis y en doblaje latino
Viral

Naruto Shippuden: En esta plataforma puedes ver los 500 episodios del anime completamente gratis y en doblaje latino

Septiembre 04, 2025

Aunque el anime terminó en 2017, no fue hasta agosto de 2025 que los seguidores en Latinoamérica pudieron disfrutarlo completamente doblado

Comienza el desarrollo de Stellar Blade 2. Esto es lo que se sabe de la nueva entrega de la saga
Viral

Comienza el desarrollo de Stellar Blade 2. Esto es lo que se sabe de la nueva entrega de la saga

Septiembre 04, 2025

La noticia se dio a conocer a través de un reciente informe financiero de Shift Up, donde se confirmó que la secuela está en marcha