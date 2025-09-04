Naruto Shippuden: En esta plataforma puedes ver los 500 episodios del anime completamente gratis y en doblaje latino

El universo de Naruto sigue conquistando a nuevas generaciones, y ahora los fanáticos tienen una gran noticia: por primera vez en la historia, los 500 episodios de Naruto Shippuden están disponibles con doblaje en español latino y de manera totalmente gratuita. Tras ocho años de su final, la serie vuelve a brillar gracias a nuevas plataformas que han hecho posible disfrutarla sin costo alguno.

DÓNDE VER LOS 500 EPISODIOS DE NARUTO SHIPPUDEN EN ESPAÑOL LATINO

Desde agosto de 2025, TCL Channel ofrece los 500 episodios de Naruto Shippuden completamente doblados al español latino. Esta aplicación gratuita está incluida en los televisores TCL más recientes y está disponible en países como México, Ecuador y Brasil. La noticia ha generado gran emoción, sobre todo porque incluye 139 capítulos que nunca antes habían estado disponibles en otras plataformas.

Otra alternativa es MovieArk, también gratuita y accesible en toda Latinoamérica, que liberó la serie completa con doblaje latino, convirtiéndose en una de las opciones más populares para disfrutar del anime.

OPCIONES ADICIONALES PARA VER NARUTO SHIPPUDEN EN MÉXICO

Aunque TCL Channel y MovieArk son las únicas plataformas que ofrecen la serie completa doblada, existen otras alternativas con distintas opciones:

Netflix : Disponible con doblaje hasta el episodio 361 , que cubre arcos como la invasión de Pain y el enfrentamiento contra las Diez Colas.

: Disponible con hasta el , que cubre arcos como la invasión de Pain y el enfrentamiento contra las Diez Colas. Amazon Prime Video : Incluye los primeros 215 episodios con doblaje y subtítulos en español.

: Incluye los primeros con y subtítulos en español. Pluto TV : Ofrece los episodios 1 al 215 doblados y de manera gratuita .

: Ofrece los doblados y de . Crunchyroll: Cuenta con los 500 episodios, pero únicamente subtitulados al español, ideal para quienes prefieren el audio original en japonés.

EL LEGADO DE NARUTO SHIPPUDEN

Naruto Shippuden está basado en el manga creado por Masashi Kishimoto y producido por Studio Pierrot bajo la dirección de Hayato Date. La historia retoma la vida de Naruto Uzumaki tras un salto temporal, mostrando su evolución como ninja y líder.

La serie se emitió originalmente en Japón desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 23 de marzo de 2017, con un total de 500 episodios distribuidos en 21 temporadas. De estos, 196 son considerados relleno, mientras que 304 siguen la trama principal del manga.

UN FINAL ESPERADO POR LOS FANS LATINOAMERICANOS

Aunque el anime terminó en 2017, no fue hasta agosto de 2025 que los seguidores en Latinoamérica pudieron disfrutarlo completamente doblado. Con la llegada de TCL Channel y MovieArk, la espera terminó y ahora es posible ver todo Naruto Shippuden en español latino de manera gratuita, un hecho histórico que ha sido recibido con entusiasmo por la comunidad otaku.