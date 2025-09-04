  • 24° C
¿Cuál es el chile más picante del mundo y en donde se cultiva? ChatGPT te responde

Pese a la fama de que los mexicanos somos entrones podemos soportar un elevado nivel de picor, la verdad es que esta maravilla es de mucho cuidado

Sep. 04, 2025
Algo por lo que es totalmente conocido México es por su gastronomía, mayormente, picante, y los mexicanos por su capacidad de disfrutar la comida con alto nivel de picor.

Y es que el país produce una gran variedad de chiles, que van desde los dulces, hasta los más picantes, como el mulato, el pasilla o el ancho, y también de los más ardientes, como el habanero, el chiltepín y el de árbol.

Ahora bien, para determinar el picor de un chile, existe la escala Scoville (Scoville Heat Units, por sus siglas en inglés) la cual mide el nivel de picor de un chile u otro, según la cantidad de capsaicina que contiene (el compuesto que causa la sensación de ardor).

imagen-cuerpo

ESTE ES EL CHILE MÁS PICANTE DEL MUNDO, SEGÚN LA IA

Sin embargo, México no ostenta la corona de contar entre su producción "de fuego" con el más quemante, el más temido, el Pepper X.

Se trata de un chile que ostenta el 2023 logró el Récord Guinness de más picante del mundo; este fue desarrollado por el horticultor estadounidense Edward "Ed" Currie, quien además desarrolló otro chile sabor "lava", el Carolina Reapper.

Además, "Ed" Currie también es empresario, ya que es fundador y CEO de la empresa PuckerButt Pepper Company, ubicada en Fort Mill, Carolina del Sur.

Volviendo al Pepper X, de acuerdo con la escala Scoville, esta delicia ardiente, según pruebas realizadas por la Universidad Winthrop, tiene un nivel de calor o picor de 2 millones 693 mil unidades de SHU.

Su elevadísimo nivel de picor se debe a su textura rugosa, la cual permite que tenga un mayor desarrollo de placenta interna, donde se concentra la capsaicina; debido a su nivel extremo de calor, es recomendable que el Pepper X se manjeado con mucho cuidado, usando guantes y lentes protectores.

En cuanto a su consumo sin preparación adecuada, este puede causar reacciones físicas severas, como dolor intenso, vómitos o incluso reacciones alérgicas graves.

