Esta moneda es única en México. Si la tienes podrías venderla y obtener una buena suma

El mundo de los coleccionistas es fascinante, ya que se aficionan a diferentes cosas, como carros, obras de arte, juguetes, pero hay otros que se dedican a buscar monedas únicas en el mundo o con características que las hacen especiales y por las cuales están dispuestos a pagar una buena suma.

A esta actividad se le conoce como numismática, que es la ciencia que estudia las monedas, billetes, medallas y otros objetos relacionados con el dinero, tanto antiguos como modernos, que incluye conocer su origen, historia y diseño, hasta su fabricación y valor.

MONEDA ÚNICA EN MÉXICO Y QUE PAGAN BIEN POR ELLA

Ahora bien, en ese mundo en México existe una pieza única, la cual destaca como una de las más valiosas, ya que está relacionada con los lúgubres y caóticos días de la Revolución Mexicana.

Se trata de la llamada "Moneda de la Muerte", la cual fue acuñada en 1913, ordenada por el general Conrado Llorca en la Ciudad de México y está inspirada en la obra del escritor y narrador contemporáneo mexicano especializado en literatura juvenil e histórica Enrique Escalona.

En su diseño está grabada la leyenda "Ejército Constitucionalista", y evoca un episodio marcado por la violencia y el misterio.

VALOR ACTUAL DE LA "MONEDA DE LA MUERTE"

Ahora bien, al ser una pieza excepcional, en este 2025 el precio que alcanza la "Moneda de la Muerte" en el mercado de monedas mexicanas está fijado en 67 mil 590 pesos, lo que la convierte en una de las más codiciadas.

Así que si tiene monedas antiguas en casa, o en la de los abuelos, pues pregúntele si puede verlas; chance la encuentre y los convenza de venderla y darles un dinero que no les vendría nada mal.