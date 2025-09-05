Santoral de hoy 5 de septiembre: Hoy es día de Santa Teresa de Calcuta

Este viernes 5 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de Santa Teresa de Calcuta, San Alberto, San Quinto de Capua y San Aconto, entre las de otros santos y beatos.

Como recuerda el Martirologio Romano sobre la santa del día: "En Calcuta, en la India, Santa Teresa (Inés) Gonhxa Bojaxhiu, virgen, la cual, nacida en Albania, trató de apagar la sed de Cristo clavado en la cruz atendiendo con eximia caridad a los hermanos más pobres y fundando las congregaciones de Misioneros y de Misioneras de la Caridad, para servir a los enfermos y abandonados (1997)".

CLARIDAD

Santa Teresa de Calcuta nació en Skopie (Macedonia del Norte) con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu. Sin embargo, destacó su incansable labor en la India con la congregación de las Misioneras de la Caridad.

Ayudó a pobres, enfermos y vagabundos durante más de cuatro décadas desde que en 1929 se trasladara a Calcuta (India) al convento irlandés de Loreto. Una labor que le permitió desarrollar su congregación internacionalmente hasta su fallecimiento en 1997.

Dos décadas antes, recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor social y humanitaria (1979).

La madre Teresa de Calcuta en 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y posteriormente canonizada en 2016 por el Papa Francisco.

SANTORAL COMPLETO DE HOY, 5 DE SEPTIEMBRE

El santoral de hoy, 5 de septiembre, festeja y elogia las siguientes onomásticas, conmemoraciones y memorias de santos: