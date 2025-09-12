¿Pérdida de peso inexplicable? Posibles razones y cuándo consultar a un médico

La pérdida de peso inexplicable, también llamada involuntaria, es aquella disminución del peso corporal que ocurre sin que la persona lo busque mediante dietas, ejercicio intenso u otros cambios deliberados. Se considera clínicamente significativa cuando se pierde más del 5 por ciento del peso corporal en un periodo de seis a doce meses, especialmente si esto ocurre sin razones obvias.
POSIBLES CAUSAS MÉDICAS DE LA PÉRDIDA DE PESO INEXPLICABLE
Varias condiciones pueden provocar este tipo de adelgazamiento, algunas más comunes que otras. Entre ellas se encuentran:
- Hipertiroidismo o diabetes no diagnosticada
- Enfermedades gastrointestinales como celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal o pancreatitis crónica
- Infecciones crónicas como VIH o tuberculosis
- Cáncer en etapas tempranas
- Problemas dentales que dificultan masticar o tragar
- Trastornos neurológicos como Parkinson o demencia
- Factores emocionales como depresión, ansiedad o trastornos alimentarios
MEDICAMENTOS QUE ALTERAN EL APETITO O EL METABOLISMO
Enfermedades sistémicas como insuficiencia cardíaca, EPOC o problemas renales
- Señales de alarma: cuándo consultar a un médico
- No toda pérdida de peso sin querer indica algo grave, pero hay señales que requieren atención médica:
- Pérdida de más del 5 % del peso corporal en 6 a 12 meses
- Síntomas acompañantes como fiebre, sudores nocturnos, fatiga, tos persistente, dolor o diarrea crónica
- Dificultades para comer o tragar
- Signos de desnutrición o debilidad muscular
En personas mayores, cualquier pérdida de peso debe investigarse de inmediato
DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS QUE PUEDEN SOLICITARSE
Al acudir al médico, el diagnóstico puede incluir:
- Historial clínico detallado
- Examen físico completo
- Análisis de sangre y orina
- Pruebas de imagen en caso de sospecha de tumores u otras enfermedades
- Evaluación nutricional
- Qué hacer si notas una pérdida de peso no intencionada
- Registrar tu peso y cambios recientes
- Revisar medicamentos actuales
- Mantener una nutrición adecuada
- Evitar dietas extremas o remedios no comprobados
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA
Detectar la causa de una pérdida de peso inexplicable no solo mejora la calidad de vida, sino que también permite tratamientos más eficaces, especialmente en enfermedades que avanzan rápidamente si no se atienden.