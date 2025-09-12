  • 24° C
Prepara la mejor mascarilla casera con Jengibre, Miel y Avena para revitalizar la piel

Aunque la industria de la cosmética ofrece una amplia gama de productos, los remedios naturales siguen ganando terreno

Sep. 12, 2025
En los últimos años, el cuidado de la piel ha cobrado una relevancia especial, impulsado por la búsqueda de alternativas más naturales, libres de químicos agresivos y accesibles para todos los bolsillos. Aunque la industria de la cosmética ofrece una amplia gama de productos, los remedios naturales siguen ganando terreno gracias a su eficacia y accesibilidad.

Uno de ellos es la mascarilla de jengibre, miel y avena, una combinación sencilla que promete desintoxicar, hidratar y revitalizar la piel sin necesidad de recurrir a químicos.

MASCARILLA CASERA CON JENGIBRE, MIEL Y AVENA

La avena, reconocida desde la antigüedad como un aliado en el cuidado cutáneo, aporta minerales y antioxidantes que ayudan a suavizar y calmar irritaciones.

Por su parte, la miel no solo actúa como humectante natural, sino que también brinda propiedades antimicrobianas capaces de combatir el acné y mejorar condiciones como el eccema.

El jengibre, en tanto, estimula la circulación sanguínea, aportando luminosidad y frescura al rostro.

ASÍ PUEDES PREPARAR LA MEJOR MASCARILLA CASERA PARA REVITALIZAR LA PIEL

Para elaborarla en casa se requieren:

  • Una cucharada de jengibre fresco rallado
  • Dos cucharadas de miel 100 por ciento natural
  • Dos cucharadas de avena molida o en hojuelas trituradas

Instrucciones:

  • Rallar finamente el jengibre fresco hasta obtener una cucharadita.
  • Mezclar en un recipiente el jengibre con la miel y la avena.
  • Revolver hasta formar una pasta homogénea y espesa.
  • Aplicar sobre el rostro limpio, evitando el área de los ojos.
  • Dejar actuar entre 15 y 20 minutos.
  • Enjuagar con agua tibia, secar con una toalla limpia y aplicar crema hidratante.

BENEFICIOS DE ESTA MASCARILLA

  • Jengibre: revitaliza y aporta luminosidad.
  • Miel: hidrata profundamente y protege contra bacterias.
  • Avena: exfolia suavemente y deja la piel tersa y radiante.

Con esta sencilla receta casera, cualquier persona puede disfrutar de un tratamiento de spa en casa, logrando un cutis más fresco, saludable y lleno de vida.

Jhoanna Ontiveros Peraza
