  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Dolor en el pecho: No siempre es un ataque al corazón, pero ¿Cuándo acudir a urgencias?

Esta sensación puede variar desde un dolor opresivo o punzante, hasta un ardor o pinchazo, además de tener diversas causas que no deben ser ignoradas

Sep. 11, 2025
Entre un 10 y un 80% de los dolores también conocidos como torácicos se consideran idiopáticos, es decir, de origen incierto.
Entre un 10 y un 80% de los dolores también conocidos como torácicos se consideran idiopáticos, es decir, de origen incierto.

El dolor en el pecho es uno de los síntomas que más alarma genera, y con razón: en esta zona se concentran órganos vitales como el corazón y los pulmones, además de estructuras como el esófago, la columna dorsal, las costillas y los músculos.

Por ello, aunque no siempre se trata de un problema grave, nunca debe ser ignorado. Las sensaciones pueden variar: desde un dolor opresivo o punzante, hasta un ardor o pinchazo. En muchos casos, la causa puede ser digestiva, muscular o nerviosa.

De hecho, entre un 10 y un 80% de los dolores también conocidos como torácicos se consideran idiopáticos, es decir, de origen incierto. Sin embargo, existen situaciones en las que este síntoma es un aviso de una condición potencialmente mortal.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE DOLOR EN EL PECHO?

  • Problemas cardíacos. Los más serios son los relacionados con la obstrucción de las arterias coronarias, que reducen el flujo sanguíneo al corazón y pueden provocar angina de pecho o infarto de miocardio. También las arritmias pueden manifestarse con malestar en el pecho.
  • Problemas pulmonares. Incluyen desde infecciones con derrame pleural hasta complicaciones como embolias pulmonares, muchas veces acompañadas de dificultad para respirar.
  • Lesiones en costillas o músculos intercostales. Suelen deberse a golpes, movimientos bruscos, tos intensa o esfuerzos físicos.
  • Contracturas musculares en la espalda. Generan dolor reflejado en la zona torácica.
  • Problemas cutáneos como el herpes zóster, que inflama terminaciones nerviosas y provoca dolor localizado.
  • Ansiedad y estrés. Pueden desencadenar dolor en el pecho como parte de una respuesta del cuerpo a la tensión emocional.

¿CUÁNDO ES NECESARIO ACUDIR A URGENCIAS?

Se debe buscar atención médica inmediata si:

  1. El dolor es persistente y dura más de 10-15 minutos, si es opresivo, localizado en el centro o lado izquierdo del pecho
  2. Se acompaña de síntomas como irradiación al brazo, cuello, mandíbula o espalda, sudor frío, mareo o dificultad para respirar.

Estas señales son típicas de una angina o un infarto agudo de miocardio y requieren intervención urgente.

En conclusión, aunque el dolor de pecho no siempre significa un ataque al corazón, éste nunca debe ser minimizado. La regla de oro es clara: si hay duda, acudir a emergencias puede salvar vidas.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
¿Déjà Vu es un error de la mente o un viaje en el tiempo? Conoce por qué sucede este evento
Viral

¿Déjà Vu es un error de la mente o un viaje en el tiempo? Conoce por qué sucede este evento

Septiembre 11, 2025

La mayoría de las personas lo han experimentado alguna vez a lo largo de su vida la repetición de un momento que ya vivieron pero ¿a qué se debe?

Estos videojuegos fueron los más caros de realizar
Viral

Estos videojuegos fueron los más caros de realizar

Septiembre 11, 2025

Aquí revisamos tres de los títulos más costosos jamás desarrollados, qué los hizo tan caros y qué implicaciones tiene este gasto para los estudios

5 juegos indie que debes probar ahora mismo, que te harán olvidar los Triple A
Viral

5 juegos indie que debes probar ahora mismo, que te harán olvidar los Triple A

Septiembre 11, 2025

Si buscas experiencias diferentes que puedan sorprenderte más que algunos AAA, aquí te dejamos cinco juegos indie que no te puedes perder