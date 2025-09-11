5 juegos indie que debes probar ahora mismo, que te harán olvidar los Triple A

En los últimos años, los videojuegos independienteshan demostrado que no necesitan grandes presupuestos para conquistar a los jugadores.

Con propuestas frescas, narrativas únicas y estilos artísticos inolvidables, estos títulos logran competir de tú a tú con las producciones más ambiciosas de la industria.

Si buscas experiencias diferentes que puedan sorprenderte más que algunos triple A, aquí te dejamos cinco juegos indie que no te puedes perder.

JUEGOS INDIE QUE DEBES PROBAR AHORA MISMO

SILKSONG — TEAM CHERRY

Lanzado el 4 de septiembre de 2025, Hollow Knight: Silksong es la esperada secuela del aclamado metroidvania Hollow Knight.

¿Por qué destaca?:

Gran cantidad de contenido: mapas interconectados, lore profundo, habilidades nuevas.

Estética y arte muy cuidados junto con música atmosférica que complementa la experiencia.

Precio accesible comparado con muchos triple A y con una comunidad muy entusiasta.

BLUE PRINCE — DOGUBOMB / RAW FURY

Blue Prince ya es uno de los indies mejor valorados del año 2025.

Aspectos que lo hacen sobresalir:

Enfoque en rompecabezas dentro de una mansión en constante cambio, mezclando lo inquietante con lo hermoso.

Mecánicas roguelike que aportan rejugabilidad, secretos que descubrir y arquitectura de niveles que se transforma.

ROSEWATER — GRUNDISLAV GAMES

Rosewater es una aventura point-and-click estrenada en marzo de 2025 que mezcla historia, atmósfera alternativa y exploración narrativa.

Lo que la hace especial:

Trama ambientada en una versión alternativa del viejo oeste , con personajes muy bien trabajados.

, con personajes muy bien trabajados. Producción independiente, pero con doblaje profesional e importantes detalles visuales.

RIFT OF THE NECRODANCER — BRACE YOURSELF GAMES & TIC TOC GAMES

Este indie combina ritmo y estrategia de una forma fresca. Lanzado en 2025, Rift of the NecroDancer ha sido bien recibido.

Puntos fuertes:

Jugabilidad rítmica muy marcada, donde debes golpear notas al ritmo correspondiente mientras enfrentas enemigos.

correspondiente mientras enfrentas enemigos. Colaboraciones con diferentes contenidos que añaden variedad al juego.

TINY BOOKSHOP — NEOLUDIC GAMES

Tiny Bookshop permite gestionar una librería ambulante en un encantador pueblo costero. Se lanzó el 7 de agosto de 2025 para Windows, Mac, Linux y Nintendo Switch.

Qué lo distingue: