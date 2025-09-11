Director del anime de Naruto regresa en... ¿otro anime de ninjas?

El mundo del anime recibirá una nueva propuesta cargada de acción con la llegada de Ninja to Gokudô, una producción que marca el regreso de Toshinori Watanabe, director reconocido por su trabajo en la franquicia de Naruto. La serie estará disponible a nivel mundial a través de Prime Video y promete enfrentar a dos fuerzas letales en un Tokio donde el pasado y el presente chocan.

UN ENFRENTAMIENTO ENTRE NINJAS Y YAKUZAS

La historia de Ninja to Gokudô, basada en el manga de Shinsuke Kondo, se centra en el choque ancestral entre los ninjas y la mafia yakuza. Ambos bandos luchan por imponer su influencia en las calles de la capital japonesa, desatando una batalla que tiene raíces en conflictos que se remontan al período Edo.

La sinopsis oficial describe cómo los ninjas se ocultan en las sombras para erradicar el mal, mientras que los Gokudô ofrecen refugio a los marginados, aunque a costa de cometer crímenes. Entre estos dos mundos se encuentran Tanaka Shino, un ninja marcado por un trauma que le robó la sonrisa, y Kimura Kiwami, un yakuza que aparenta ser un trabajador de oficina pero controla el submundo criminal.

Ambos personajes se conocen de forma inesperada, compartiendo una conversación sobre anime para chicas. Lo que comienza como una amistad inocente se convierte en un lazo que se pondrá a prueba cuando la guerra entre ninjas y gánsteres alcance su punto más alto.

VOCES Y PRODUCCIÓN DE PRIMER NIVEL

La serie contará con un elenco de doblaje encabezado por Chiaki Kobayashi como Shinoha Tanaka, Katsuyuki Konishi como Kiwami Kimura y Sumire Uesaka en el papel de Gamute. La producción corre a cargo de Studio DEEN, un estudio con amplia trayectoria en la industria del anime.

ESTRENO MUNDIAL EN PRIME VIDEO

Ninja to Gokudô tiene fecha confirmada de estreno para el próximo 7 de octubre de 2025 dentro del catálogo de Prime Video. Con un tráiler ya disponible, la expectativa entre los fans del anime no se ha hecho esperar, especialmente por tratarse del regreso de un director que dejó huella en una de las series más queridas de todos los tiempos.

¿Será este el nuevo gran éxito de acción que conquiste tanto a fanáticos de Naruto como a nuevas generaciones de espectadores?