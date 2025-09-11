Estos videojuegos fueron los más caros de realizar

En la industria del entretenimiento digital, producir un videojuego AAA (alto presupuesto, alta expectativa) puede costar cientos de millones de dólares.

Aquí revisamos tres de los títulos más costosos jamás desarrollados, qué los hizo tan caros y qué implicaciones tiene este gasto para los estudios y los jugadores.

LOS VIDEOJUEGOS MAS CAROS DE HACER

RED DEAD REDEMPTION 2

Costo estimado

Se estima que Red Dead Redemption 2, desarrollado por Rockstar Games, costó entre 370 millones y 540 millones de dólares en conjunto entre el desarrollo y el marketing.

Razones del enorme presupuesto

Mundo abierto extenso y detallado que requiere altos niveles de diseño: geografía, clima, flora/fauna, NPC con comportamientos complejos.

Voces, animaciones, captura de movimiento y cinemáticas de calidad cinematográfica.

Elevados costos de marketing para posicionar el juego globalmente.

para posicionar el juego globalmente. Largo tiempo de desarrollo y gran equipo de trabajo.

Impacto

El juego recibió elogios por su narrativa, su ambientación y su realismo, aunque estos estándares elevan expectativas de los jugadores y presionan a los desarrolladores para mantener fidelidad y detalle.

GRAND THEFT AUTO V

Costo estimado

Grand Theft Auto V (2013) costó aproximadamente 265 millones de dólares en total (entre desarrollo y marketing).

Factores que lo hicieron caro

Gran escala: múltiples protagonistas, varias localizaciones ficticias, muchas actividades secundarias.

Uso intensivo de tecnologías avanzadas al momento, beneficios del salto generacional en consolas.

al momento, beneficios del salto generacional en consolas. Campañas de publicidad masivas, portadas y relaciones públicas.

Mantener y actualizar contenido en línea, especialmente con GTA Online.

Resultado

Fue un enorme éxito comercial, ayudó a consolidar el modelo de mundo abierto como una de las apuestas más rentables para desarrolladores que pueden asumir grandes riesgos.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

Costo estimado

Una revelación reciente en documentos judiciales señala que Call of Duty: Black Ops Cold War costó 700 millones de dólares en costos de desarrollo a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, Call of Duty: Modern Warfare (2019) costó más de 640 millones.

Por qué tan caro

Juegos como Call of Duty ahora incluyen varias modalidades : campaña narrativa , multijugador competitivo, modos cooperativos, contenido post-lanzamiento y soporte en línea constante.

: campaña , multijugador competitivo, modos cooperativos, contenido post-lanzamiento y soporte en línea constante. Tecnología avanzada: gráficos de última generación, efectos de sonido, físicas y optimización para múltiples plataformas.

Costos operativos continuos: servidores, actualizaciones, parches y contenido descargable.

Implicaciones

Estos presupuestos enormes significan que el riesgo es también gigante: si el juego no cumple en ventas o si hay fallas críticas, los márgenes se reducen mucho. Por otro lado, también presionan al alza los precios de producción, lo que puede afectar los costos de los juegos futuros y las expectativas de los consumidores.