Hollow Knight Silksong: cómo desbloquear todas las herramientas y amuletos

El mundo de Telalejana en Hollow Knight Silksong está lleno de secretos, enemigos desafiantes y jefes que pondrán a prueba cada uno de nuestros reflejos. Para enfrentarlos, contar con las herramientas y amuletos correctos es fundamental, ya que no solo permiten mejorar el combate, sino también abrir nuevas posibilidades de exploración y supervivencia.

A continuación, te presentamos una guía completa con todas las herramientas que puedes desbloquear en el juego, sus funciones y dónde encontrarlas.

CÓMO FUNCIONAN LAS HERRAMIENTAS EN SILKSONG

Las herramientas están divididas en tres categorías principales: rojas, azules y amarillas. Cada una ofrece ventajas distintas, desde ataques directos hasta mejoras defensivas o utilidades de exploración. Podrás equiparlas en los diferentes espacios del blasón, y en muchos casos, también mejorarlas para aumentar su poder.

Si buscas más información sobre objetos, jefes o misiones, recuerda que puedes consultar la guía completa del juego, ideal para resolver todas las dudas que puedan surgir durante tu aventura.

HERRAMIENTAS ROJAS

Estas se enfocan principalmente en el combate, con opciones ofensivas para el cuerpo a cuerpo y ataques a distancia. Algunas de las más destacadas son:

Alfiler Recto: lanza un ataque rápido y horizontal. Se consigue en La Médula.

Aguijón cortante: coloca una trampa en el aire, obtenible en Muelles Profundos.

Piedra de pedernal: añade fuego a la aguja, también en Muelles Profundos.

Garracurva: un bumerán que avanza y regresa, en la Marcha del Cazador.

Alfiler triple: dispara tres alfileres en arco, ubicado en el Páramo Gris.

Rueda mecánica y Anillo de dientes de sierra: disponibles en Talleres Inferiores.

Fijatrampas: deja fuego en el suelo, en el Nido de Tejedora Atla.

Además, el Duodécimo Arquitecto vende varias mejoras a cambio de Rosarios y Metales Artesanos.

HERRAMIENTAS AZULES

Estas piezas aportan más resistencia, curación y efectos secundarios muy útiles para la supervivencia. Entre ellas se encuentran:

Ojo de druida: genera un elixir al recibir daño, en Hogar Musgoso.

Bolsa pólipo: aplica veneno a las herramientas , en Bosque Coraza.

, en Bosque Coraza. Campana magmática: reduce el daño de la lava, en Muelles Profundos.

Máscara fracturada: salva de una muerte, disponible en la Marcha del Cazador.

Extensor de carrete: aumenta el almacenamiento de seda, en Enclave Cancioneril.

Pico hurgón: permite sonsacar recursos de los enemigos, vendida por Grindle.

Tejeluz y Farol de fuego fatuo: se obtienen tras vencer a enemigos específicos.

Honda veloz: duplica el número de herramientas lanzadas, en Aguas Biliares.

HERRAMIENTAS AMARILLAS

Enfocadas en la exploración y la recolección de recursos, las amarillas ayudan a moverte con más facilidad y aprovechar al máximo tus partidas. Algunas claves son:

Broche de magnetita: atrae Rosarios, en la Gruta Musgosa.

Brújula: muestra tu posición en el mapa, en La Médula.

Bolsa de bicho muerto: conserva Rosarios tras ser derrotado, en Gusaneras.

Brazada de desliz: aumenta las opciones evasivas, disponible en Talleres Inferiores.

Marca de ladrón: incrementa Rosarios a costa de perder algunos al recibir daño, vendida por Grindle.

Agarre del ascendente: permite permanecer en las paredes, en Enclave Cancioneril.

Tobilleras rapisedeñas: aumentan la velocidad de sprint a cambio de seda, en Campos Lejanos.

UN MAPA LLENO DE SECRETOS

Hollow Knight Silksong recompensa la exploración, y muchas de estas herramientas están ocultas tras combates o compras específicas. La clave es recorrer cada rincón de Telalejana, derrotar a sus jefes y ahorrar Rosarios para obtener las mejoras más poderosas.

Con esta guía tendrás una visión clara de cómo desbloquear todas las herramientas y amuletos, lo que hará que tu aventura con Hornet sea mucho más llevadera.