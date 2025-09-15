  • 24° C
Viral

¿Cuándo llega la nueva actualización de Apple? Estos dispositivos serán compatibles

Se trata de iOS 26, una versión que promete revolucionar la experiencia visual gracias a su innovador diseño llamado Liquid Glass

Sep. 15, 2025
Cuándo llega la nueva actualización de Apple
Tras la presentación del esperado iPhone 17, Apple sorprendió a millones de usuarios al anunciar la llegada de su nueva actualización de software. Se trata de iOS 26, una versión que promete revolucionar la experiencia visual gracias a su innovador diseño llamado Liquid Glass.

FECHA DE LANZAMIENTO DE IOS 26

Apple confirmó que iOS 26 estará disponible oficialmente a partir del 15 de septiembre. Ese día, los usuarios podrán descargar la actualización de manera gratuita en los dispositivos compatibles. La información fue publicada en el sitio oficial de la compañía, donde se destacó que este rediseño busca darle un aspecto más moderno y elegante al sistema operativo.

NOVEDADES PRINCIPALES DEL NUEVO SISTEMA OPERATIVO

El mayor cambio que trae iOS 26 está en lo visual. El nuevo concepto Liquid Glass transforma por completo la apariencia de los iconos, botones y fondos de la interfaz. Este estilo apuesta por transparencias, reflejos y efectos dinámicos que simulan el cristal sobre distintos colores, dando una sensación más fluida y brillante.

El Centro de Control también se renueva con esta estética, integrando efectos visuales que responden de manera dinámica a la interacción del usuario. El objetivo es ofrecer una experiencia más inmersiva y moderna en cada detalle, desde la navegación hasta los widgets.

Lo más interesante es que este rediseño no se limita al iPhone: Apple aplicará el mismo concepto en iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26, logrando así una mayor armonía entre todas sus plataformas. Además, aplicaciones como Cámara, Safari, Fotos, FaceTime, Apple Music y Podcasts ya integran estos cambios para unificar la experiencia.

MODELOS DE IPHONE COMPATIBLES CON IOS 26

Apple detalló cuáles son los dispositivos que recibirán la nueva actualización:

  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone SE (segunda y tercera generación)

IPHONES QUE NO RECIBIRÁN LA ACTUALIZACIÓN

No todos los modelos tendrán acceso a iOS 26. Entre los que quedan fuera se encuentran:

  • iPhone XS, XS Max y XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 y 8 Plus
  • iPhone 7 y 7 Plus
  • iPhone SE (primera generación)
  • iPhone 6s, 6s Plus, 6 y 6 Plus
  • iPhone 5s y versiones anteriores

UN NUEVO CAPÍTULO PARA APPLE

Cada nueva versión de iOS genera expectativa, pero iOS 26 representa un paso importante al ofrecer un lenguaje de diseño fresco y extendido a todo el ecosistema de la marca. Aunque algunos modelos quedarán fuera, quienes cuenten con un dispositivo compatible podrán disfrutar de una experiencia visual completamente renovada, pensada para hacer del iPhone un dispositivo aún más intuitivo y atractivo.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
