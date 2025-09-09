  • 24° C
Apple presenta el iPhone 17: ¿Cuándo sale a la venta y cuál será su precio?

La compañia presentó el iPhone 17 durante su evento “Awe Dropping”, marcando una nueva generación de dispositivos

Sep. 09, 2025
En su evento “Awe Dropping”, Apple dio a conocer el esperado iPhone 17, consolidando su nueva generación de dispositivos junto al iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

La presentación confirma semanas de filtraciones y marca el inicio de una gama diseñada tanto para usuarios generales como para los más exigentes.

APPLE ANUNCIA NUEVO IPHONE 17

El iPhone 17 se perfila como el sucesor del iPhone 16, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones y precio.

Este modelo destaca por su pantalla más grande, mejoras en cámaras y rendimiento, y su integración con el ecosistema Apple, que incluye los nuevos Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 y AirPods Pro 3.

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO IPHONE 17

Entre las novedades más importantes de esta generación se encuentran el rediseño del módulo de cámaras traseras, la incorporación de ProMotion con 120 Hz y la resistencia mejorada de la pantalla, que ahora alcanza niveles de brillo nunca antes vistos en un iPhone. Además, el chip A19 promete mayor eficiencia y rendimiento para las tareas diarias y el uso de aplicaciones exigentes.

Apple también presentó nuevas opciones de color y materiales, manteniendo la esencia del diseño clásico mientras introduce toques más atrevidos en azul claro, verde y morado, con acabado mate antihuellas.

El iPhone 17 Pro, por su parte, incorpora un sistema de disipación térmica que busca eliminar los problemas de sobrecalentamiento.

PRECIO Y DÍA EN QUE SALE A LA VENTA

Los modelos Pro podrán reservarse a partir del 12 de septiembre, con entregas a partir del 19 del mismo mes.

Los precios en Estados Unidos parten de:

  • iPhone 17: desde 799 dólares.
  • iPhone 17 air: desde 999 dólares.
  • iPhone 17 Pro: desde 1099 dólares.
  • iPhone 17 Pro Max: desde 1199 dólares.

Con esta presentación, Apple refuerza su apuesta por ofrecer dispositivos que combinan innovación, diseño y funcionalidad, consolidando al iPhone 17 como un referente en la gama media-alta de smartphones.

Jhoanna Ontiveros Peraza
