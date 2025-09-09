Apple revoluciona con los nuevos AirPods Pro 3 y la nueva generación de Apple Watch

Apple celebró este martes 9 de septiembre de 2025 su evento especial “Awe Dropping” desde el Apple Park, donde presentó una ola de innovaciones en sus dispositivos más populares: los AirPods Pro 3 y la nueva línea de Apple Watch, incluyendo el Series 11, el Ultra 3 y el SE 3, además presentara el nuevo iPhone 17.

NUEVOS AIRPODS PRO 3

La compañía tecnológica sorprendió al anunciar la tercera generación de sus audífonos inalámbricos, los AirPods Pro 3, que llegan con un rediseño, mayor autonomía y funciones de vanguardia como traducción simultánea en vivo.

Estos auriculares también integran un sensor de frecuencia cardiaca, mejoran la ergonomía con nuevas almohadillas internas y duplican la capacidad de cancelación de ruido en comparación con los AirPods Pro 2, prometiendo ser cuatro veces más eficientes que los originales. Su batería ofrecerá entre 8 y 10 horas de uso continuo, y estarán disponibles a partir del 19 de septiembre con un precio inicial de 249 dólares.

nueva generación de Apple Watch

APPLE WATCH ULTRA 3: CONEXIÓN SATELITAL Y MÁS AUTONOMÍA

En el segmento de relojes inteligentes, Apple presentó el Apple Watch Ultra 3, que ahora integra conexión satelital gracias al rediseño de su radio y antena. Su batería promete hasta 42 horas de duración, lo que lo convierte en el modelo más resistente de la familia.

APPLE WATCH SERIES 11: SALUD EN EL CENTRO

La firma también dio a conocer el Apple Watch Series 11, que incorpora una de sus funciones más esperadas: el aviso de hipertensión, acompañado de una nueva app para evaluar la calidad del sueño. Este modelo mantiene características clásicas como la detección de caídas, choques y monitoreo de la frecuencia cardiaca.

APPLE WATCH SE 3: LA OPCIÓN ACCESIBLE

Junto a estas novedades, Apple lanzó el Apple Watch SE 3, pensado como la alternativa más económica de la gama, pero con acceso a las funciones esenciales de salud y bienestar que distinguen a la marca.

Durante la presentación, Apple compartió un video con testimoniales de usuarios que aseguraron haber visto mejoras significativas en su salud y calidad de vida gracias al uso del Apple Watch. Algunos casos incluso relataron cómo el dispositivo fue clave para salvar vidas en emergencias médicas.

Con esta serie de lanzamientos, Apple refuerza su liderazgo en el mercado de dispositivos inteligentes, apostando por la innovación tecnológica enfocada en la salud, la conectividad y la experiencia del usuario.