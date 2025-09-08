Nicolás Maduro ordena que se delante de nuevo la Navidad. Este día inicia

Fue en 2024 cuando en Venezuela la Navidad se celebró en una fecha distinta a la del resto del mundo occidental, y en esta ocasión vuelve a ocurrir.

Y es que a través de una noticia compartida a través de sus redes sociales, el presidente bolivariano informó que las fiestas decembrinas se adelantaban, por lo que la fecha en que se celebrará la llegada de Santaclós será el 1 de octubre.

Es decir, estamos a menos de un mes para que Venezuela se llene de luces navideñas, árboles, esferas y fiesta entre sus ciudadanos.

La noticia la dio a conocer Maduro durante la transmisión de su programa Con Maduro +, el cual se transmite por la plataforma Youtube, así como en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El programa inició distinto, ya que hizo un preludio del anuncio al decir: "Huele a Navidad", en alusión en lo que estaría por informar al país.

"Venezuela":

Porque Maduro decretó que la Navidad comenzará el 1 de octubre pic.twitter.com/7QseAv7ga1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 9, 2025

Rememoró que en 2024, su gobierno en Venezuela decidió adelantar las fiestas decembrinas, la cual inició con casi tres meses de antelación.

"Quedan apenas 11 semanas para que llegue diciembre, este año se ha ido volando y es un año bueno, bonito es un año de avance en todas las áreas de la vida (...) Este año la Navidad arranca el primero de octubre, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas... Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría. Nadie ni nada en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad y el derecho a la alegría", refirió el venezolano.

La noticia se da en medio de la crisis que el país enfrenta con Estados Unidos, tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar en aguas del Mar Caribe.