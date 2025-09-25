Xiamoi lanza las versiones 17, 17 Pro y 17 Pro Max de su smartphone

Xiaomi ha dado un golpe sobre la mesa. La firma tecnológica china presentó este jueves 25 de septiembre su nueva serie de smartphones Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, dejando atrás la línea 16 en una jugada estratégica con la que busca competir de forma directa con el iPhone 17. Más allá del número, los nuevos modelos llegan con una apuesta clara por la innovación, el diseño premium y un rendimiento potenciado por la última generación de procesadores Qualcomm.

Este lanzamiento llega apenas semanas después del debut internacional del Xiaomi 15T, y deja claro que la compañía quiere acelerar el paso para posicionarse como el rival más serio de Apple en el segmento premium.

DISEÑO DISRUPTIVO: DOBLE PANTALLA Y ACABADOS PREMIUM

Una de las principales novedades de esta serie es la integración de una segunda pantalla en la parte trasera. Situada junto al módulo de cámaras, esta pantalla cumple funciones clave como mostrar notificaciones, controlar la reproducción multimedia y facilitar selfies con las cámaras principales. Su tamaño varía entre los modelos: 2,7 pulgadas en el Xiaomi 17 Pro y 2,9 pulgadas en el 17 Pro Max.

La pantalla principal también promete una experiencia visual de alto nivel: panel AMOLED de 6,3 pulgadas en el modelo Pro y de 6,9 pulgadas en el Pro Max, ambos con resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y un sorprendente brillo máximo de 3.500 nits, ideal para entornos de mucha luz.

Xiaomi 17 Pro/Pro Max (Yes, they are skipping 16 to match Apple's names)



2.9" Screen on the camera plateau

50MP cameras

6300/7500mAh batteries

100W charging, 50W wireless charging, 22.5W reverse

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (New)

(The retro gaming case is not real lol) pic.twitter.com/OsDxGzbCj6 — Marques Brownlee (@MKBHD) September 25, 2025

FOTOGRAFÍA DE OTRO NIVEL, DE LA MANO DE LEICA

En el apartado fotográfico, Xiaomi redobla su alianza con Leica para ofrecer sensores de alta gama. Los modelos 17 Pro y 17 Pro Max cuentan con una triple cámara trasera con sensores de 50 MP, incluyendo lente principal con apertura f/1.67, gran angular y teleobjetivo.

En el Xiaomi 17 Pro, el teleobjetivo ofrece zoom óptico 5x y apertura f/3.0.

El 17 Pro Max, en cambio, mejora este componente con un sensor más grande de 1/2 pulgadas y una apertura f/2.6, también con zoom óptico 5x.

Ambos dispositivos integran una cámara frontal de 50 MP, reafirmando su apuesta por la fotografía de alta calidad tanto en selfies como en capturas profesionales.

The second screen of Xiaomi 17 Pro can play your imagination. pic.twitter.com/BLmGtSwznC — PhoneArt (@UniverseIce) September 25, 2025

RENDIMIENTO DE ÉLITE CON SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5

Toda esta potencia está impulsada por el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Equipado con CPU Oryon de tercera generación, GPU Adreno mejorada y NPU Hexagon, el chipset promete multitarea ultrarrápida, eficiencia energética y procesamiento de inteligencia artificial de última generación.

AUTONOMÍA Y CARGA: MÁS GRANDES, MÁS RÁPIDOS

La autonomía también da un salto significativo:

Xiaomi 17 Pro: batería de 6.300 mAh

Xiaomi 17 Pro Max: batería de 7.500 mAh

Ambos modelos cuentan con carga rápida de 100 W por cable, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa de 22,5 W, garantizando tiempos de carga reducidos y mayor versatilidad en el uso diario.

Xiaomi 17 series



Xiaomi 17 pic.twitter.com/V09lvXiIMo — Mukul Sharma (@stufflistings) September 22, 2025

¿POR QUÉ XIAOMI SE SALTÓ EL "16"?

El movimiento de Xiaomi no es casual. Al omitir la serie 16, la marca china se posiciona directamente frente al iPhone 17, buscando enviar un mensaje claro: está lista para competir mano a mano con Apple en diseño, potencia y tecnología.

Con esta serie de Xiaomi 17, la empresa no solo lanza nuevos teléfonos, sino que plantea un nuevo estándar en la gama alta Android. Una declaración de intenciones que no pasará desapercibida entre los entusiastas de la tecnología móvil.