Desaparece Angie Miller, novia del cantante colombiano B King, asesinado en Edomex

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), se reportó la desaparición de Angélica Yetsey Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller.

La joven, influencer y creadora de contenido para adultos, fue reportada como desaparecida el 23 de septiembre de 2025, fecha que coincide con las últimas publicaciones que realizó en sus cuentas oficiales.

Torrini León fue la última persona que estuvo junto al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, antes de que este fuera hallado asesinado junto con el artista Regio Clown en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

La ficha de búsqueda precisa que el último paradero de Miller fue la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

Como señas particulares, se enlistan varios tatuajes: la palabra "Mía" en el pecho; una carta de corazón con enredadera en el brazo izquierdo; un rayo detrás de la oreja derecha; una fecha en el antebrazo derecho y un corazón en la muñeca derecha.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE ANGIE MILLER EN REDES SOCIALES

La actividad digital de Angie Miller se detuvo abruptamente el día de su desaparición. En Instagram, donde cuenta con más de 134 mil seguidores, su última publicación fue una foto de B-King acompañada del mensaje:

"Que tu música te traiga con bien". La publicación superó los cinco mil "me gusta" y generó cientos de comentarios de apoyo.

En TikTok, su último video la muestra recostada junto al cantante colombiano, con un mensaje cargado de nostalgia: "Me duele el alma. Te voy a querer por siempre, mi king".

Hasta ahora, ni familiares ni amigos han logrado contactarla, lo que aumenta las especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido tras el asesinato de B-King y Regio Clown.

Aunque se le ha vinculado sentimentalmente con el cantante, versiones extraoficiales indican que apenas se conocían desde hace unas semanas.

La desaparición de Angie Miller añade un capítulo más a la tragedia que rodea el caso del doble homicidio ocurrido en el Estado de México, y las autoridades han solicitado a la ciudadanía cualquier información que ayude a dar con su paradero.