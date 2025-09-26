Sheinbaum rechaza negociar adeudos fiscales con Salinas Pliego: "Nada ni nadie por encima de la Ley"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este viernes a la invitación que el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó en redes sociales para instalar una mesa de diálogo respecto a los adeudos fiscales de Grupo Salinas, que ascienden a 74 mil millones de pesos en impuestos, recargos y multas.

NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY

Firme en su postura, la mandataria subrayó que "la Ley no se negocia" y que los tiempos de acuerdos en lo "oscurito" han quedado atrás.

"Por el tema de la publicación que hizo ayer el Grupo Salinas, esto no es un asunto de negociación en lo oscurito. Esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí que no.

"Mesas técnicas ha habido, muchísimas, sobre este caso en particular. Él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague", declaró durante su conferencia matutina.

Sheinbaum enfatizó que su Gobierno está abierto al diálogo, pero no a pactos fuera del marco legal:

"Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la Ley nunca. Como decía Juárez: nada ni nadie por encima de la Ley. Esto se llama Estado de derecho para todas y para todos. No es autoritarismo, simplemente la Ley es la Ley".

INVITACIÓN DE SALINAS PLIEGO A SHEINBAUM AL DIÁLOGO

Las declaraciones de la presidenta llegan un día después de que Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y otras empresas del conglomerado Grupo Salinas, propusiera públicamente una mesa de negociación "abierta, seria y transparente".

Según el empresario, el objetivo sería llegar a un acuerdo justo con el SAT para pagar "lo que corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la Ley".

Salinas reconoció que mantiene "profundos desacuerdos" con Sheinbaum y acusó que, tanto este como el anterior Gobierno, le han dedicado "demasiado tiempo a atacarlo". No obstante, insistió en que el diálogo puede fortalecer al país.

Durante su conferencia de este viernes 26 de septiembre, Sheinbaum reiteró que los adeudos fiscales son un asunto de ley y pidió a la Procuradora Fiscal explicar públicamente cómo se calculan estas deudas.

"Cuando llegué a la Presidencia juré hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y eso es lo que vamos a cumplir", concluyó.