¿Dragon Ball regresa? Esto es lo que se sabe de la continuación del anime

Después de meses de rumores y especulaciones, por fin se confirmó lo que muchos seguidores de Goku y compañía esperaban: Dragon Ball tendrá continuidad en televisión. Akio Iyoku, presidente de Capsule Corporation y productor de la franquicia, reveló en una entrevista que la obra de Akira Toriyama no ha terminado y que vienen más episodios o incluso nuevas series en el futuro cercano.

¿DRAGON BALL SUPER O DRAGON BALL DAIMA?

La gran duda que queda por resolver es qué rumbo tomará la franquicia. Iyoku aseguró que están trabajando en varios proyectos relacionados con Dragon Ball, pero no aclaró si se trata de una segunda temporada de Dragon Ball Daima, la continuación directa de Dragon Ball Super o una nueva producción que sorprenderá a los fans.

Durante la charla, el directivo lanzó un mensaje esperanzador: "La serie de Dragon Ball continuará de ahora en adelante, así que todos, por favor, seguid esperándola con ansias". Estas palabras hacen pensar que el regreso no será algo menor, sino una apuesta fuerte para mantener vivo el legado de Toriyama.

EL FUTURO DEL ANIME Y EL MANGA

Con esta confirmación, los seguidores pueden estar tranquilos de que Dragon Ball seguirá teniendo presencia en la pantalla. Sin embargo, todavía queda la incógnita sobre cómo se conectará lo que venga con el manga de Dragon Ball Super, que continúa a cargo de Toyotaro.

Lo cierto es que, tras un periodo de silencio que inquietaba a la comunidad, la franquicia vuelve a dar señales claras de vida. Los próximos meses serán clave para descubrir si lo que veremos será la evolución de Super, una nueva etapa de Daima o un proyecto totalmente diferente.

Por ahora, lo único seguro es que Dragon Ball no ha dicho su última palabra y su regreso marcará un nuevo capítulo para los fans de todas las generaciones.