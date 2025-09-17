Dragon Ball Xenoverse 2 confirma Future Saga Capítulo 1 y 2

Dragon Ball Xenoverse 2 no deja de sorprender a los fans con más contenido. Bandai Namco sigue apostando fuerte por este título, que a pesar de haber salido hace varios años, continúa ampliando su historia con expansiones y personajes muy esperados.

UN JUEGO QUE NO DEJA DE CRECER

Tras haber recibido varios contenidos extra y el DLC inspirado en Dragon Ball Daima, ahora el juego confirma un nuevo paquete que forma parte de su Future Saga. En esta ocasión, se trata de los capítulos 1 y 2, que llegan para seguir ampliando la trama y mantener vivo el interés de los jugadores.

MÁS DETALLES DE FUTURE SAGA

Los capítulos de Future Saga prometen nuevas escenas y combates que expanden el universo de Dragon Ball. Aunque no se han revelado demasiados detalles, el anuncio ha llegado acompañado de un breve avance que muestra algunos segundos de lo que está por venir.

Capítulo 1 y 2 forman la primera parte de esta nueva saga, mientras que los capítulos 3 y 4 ya están confirmados para llegar en el futuro. El tercero tiene previsto su estreno "pronto", aunque sin una fecha exacta, y el cuarto llegará después.

CONTENIDO EXTRA Y NOVEDADES

Además del nuevo arco, Dragon Ball Xenoverse 2 incluirá modos especiales donde los jugadores podrán interactuar más de cerca con personajes como Cheelai y Broly, quienes ya forman parte de Conton City. Si logras ganarte su confianza, podrías descubrir facetas inéditas de estos guerreros.

UN VISTAZO AL TRÁILER

El anuncio fue acompañado por un tráiler que deja ver apenas unos segundos de lo que ofrecerán estos capítulos. Aunque corto, ha bastado para emocionar a los seguidores que esperan con ansias cada actualización del juego.

Dragon Ball Xenoverse 2 se mantiene como uno de los títulos más longevos de la franquicia, y con estas expansiones sigue demostrando que aún tiene mucho que contar.