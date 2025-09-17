  • 24° C
Manifestante salva a perrito atrapado en llamas durante protestas en Nepal

Nepal atraviesa una crisis política y social sin precedentes, que ha transformado la vida diaria en sus ciudades principales

Sep. 17, 2025
Manifestante salva a perrito atrapado en llamas durante protestas
Manifestante salva a perrito atrapado en llamas durante protestas

En medio de la tensión que vive Katmandú, un video se volvió viral mostrando un acto de humanidad durante las manifestaciones en Nepal. Diversos jóvenes lograron rescatar a un perrito que quedó atrapado en un edificio en llamas, demostrando que el respeto hacia los animales sigue siendo una prioridad incluso en tiempos de caos.

Las imágenes muestran cómo los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a la “Generación Z”, no dudaron en intervenir para sacar al lomito de la situación de peligro. Incluso una mujer desconocida se encargó de llevarlo a un lugar seguro, asegurando que no sufriera daño alguno.

CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA EN NEPAL

Nepal atraviesa una crisis política y social sin precedentes, que ha transformado la vida diaria en sus ciudades principales. En Katmandú, los habitantes solo pueden salir durante cuatro horas al día, divididas en franjas matutinas y vespertinas, creando un ambiente que recuerda a los confinamientos vividos durante la pandemia.

MOTIVOS DE LAS MANIFESTACIONES

Durante las breves ventanas de tiempo en las que la ciudad cobra vida, los jóvenes han salido a protestar contra la clase política tradicional. Estas manifestaciones, que exigen mayor transparencia y oportunidades, han dejado al menos 51 muertos y una capital marcada por la violencia.

El barrio gubernamental se encuentra devastado: edificios como el Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios fueron incendiados, al igual que la residencia del primer ministro, quien se vio obligado a dimitir. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la “Generación Z”, buscan un cambio real en el país y han logrado captar la atención internacional gracias a su determinación.

UN GESTO DE ESPERANZA EN MEDIO DEL CONFLICTO

El rescate del perrito se convirtió en un símbolo de humanidad dentro de un contexto de violencia y protesta. La acción de estos jóvenes demuestra que incluso en los momentos más difíciles, los actos de solidaridad y cuidado hacia los más vulnerables siguen siendo posibles.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
