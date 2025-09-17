¿De qué trata "El Estudio"? Conoce todos los detalles de la nueva serie de Apple

Apple sigue cosechando éxitos. Mientras la atención está puesta en sus más recientes lanzamientos como el iPhone 17 y el iPhone Air, la compañía también celebra un triunfo histórico en el mundo del entretenimiento con su plataforma Apple TV+. Su nueva producción, El Estudio, se ha convertido en la serie de comedia más aclamada de 2025 y ya es considerada un referente dentro de la televisión actual.

LA HISTORIA DETRÁS DE EL ESTUDIO

La trama gira en torno a Matt Remick, nombrado director de la compañía cinematográfica Continental Studios. En medio de personalidades excéntricas y decisiones corporativas, Matt debe equilibrar sus aspiraciones artísticas con las presiones de mantener a flote el estudio. Cada decisión que tome puede llevarlo al éxito o al fracaso, dando lugar a situaciones tan hilarantes como caóticas.

El Estudio no solo muestra los altibajos de la industria cinematográfica, también ofrece una mirada divertida y crítica sobre lo que significa hacer cine en la actualidad.

EL REGRESO DE SETH ROGEN Y EVAN GOLDBERG

La serie está creada por Seth Rogen y Evan Goldberg, responsables de la icónica película Supercool (2007), que marcó a toda una generación con personajes inolvidables como McLovin. Ahora, este dúo creativo regresa con una comedia televisiva que conserva el mismo espíritu irreverente y satírico.

Con diez episodios de media hora, El Estudio funciona como una parodia del mundo de Hollywood y, al mismo tiempo, como una carta de amor al cine.

UN ELENCO LLENO DE ESTRELLAS

Parte del atractivo de la serie es su desfile de grandes figuras de la actuación y la dirección. Entre los nombres que destacan están Catherine O'Hara, Bryan Cranston, Zoë Kravitz, Charlize Theron, Antony Starr, Zac Efron y leyendas como Martin Scorsese, Zack Snyder, Ron Howard y Aaron Sorkin.

Esta mezcla de talento asegura momentos memorables que hacen de cada episodio una experiencia única para los amantes del cine y la televisión.

ÉXITO ROTUNDO EN LOS PREMIOS EMMY

El Estudio hizo historia en la ceremonia de los Emmy del 14 de septiembre, donde arrasó con 13 premios, incluyendo Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor (Seth Rogen), Mejor Guion y Mejor Dirección. Con ello, se convirtió en la producción de comedia más premiada en una sola temporada.

Otros reconocimientos abarcaron vestuario, reparto, música, cinematografía y edición de sonido, entre muchos más.

LO QUE DICE LA CRÍTICA

La recepción no solo fue positiva entre la audiencia, sino también en la crítica especializada. En Rotten Tomatoes alcanza un 93% de aprobación, mientras que en IMDb mantiene un sólido 8.1.

Los comentarios la describen como una sátira inteligente y divertida que, pese a las bromas y referencias, transmite un profundo amor por el cine. Medios como The Times y The Seattle Times la destacan como un trabajo de altísimo nivel, mientras que Collider subraya su capacidad para conectar con los cinéfilos de forma genuina.

APPLE Y SU DOMINIO EN EL STREAMING

El triunfo de El Estudio se suma al éxito de otras producciones de Apple TV+, como Severance, que también fue reconocida en los Emmy con ocho galardones en la categoría de drama.

Si quieres descubrir por qué El Estudio está marcando un antes y un después en las comedias televisivas, ya puedes verla en exclusiva a través de Apple TV+.