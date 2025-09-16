¿Qué pasa si no actualizas tu iPhone a iOS 26? Esto debes saber

La nueva actualización de iOS 26 no solo representa un cambio estético en el sistema operativo de Apple, sino un salto importante en seguridad, rendimiento y compatibilidad tecnológica.

Desde este lunes 15 de septiembre de 2025, la compañía inició el despliegue global de la nueva actualización, con una condición clave: únicamente los dispositivos que integren el chip A13 Bionic en adelante podrán instalarla, es decir, los iPhone 11 y modelos posteriores.

Esto deja fuera de la lista a los iPhone XR, XS, XS Max, así como al iPhone X, 8, 7, SE de primera generación y todos los modelos anteriores, que ya no cumplen los requisitos técnicos para soportar los cambios introducidos.

¿QUÉ PASA SI NO ACTUALIZAS TU IPHONE A IOS 26?

No instalar una actualización mayor como iOS 26 tiene efectos inmediatos y a largo plazo. Por un lado, los teléfonos dejan de recibir las últimas innovaciones en diseño y funciones. Por otro, se reduce la atención en parches de seguridad, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a amenazas con el paso del tiempo.

El rendimiento también puede verse comprometido: mayor inestabilidad, acumulación de errores no corregidos y una creciente incompatibilidad con aplicaciones. Aunque muchas apps siguen funcionando por años, algunas avanzan al ritmo de Apple y dejan de dar soporte a sistemas antiguos, como ocurre con WhatsApp, que ya no opera en equipos con iOS previos al 12.

¿YA NO SERVIRÁ TU IPHONE SI NO ACTUALIZAS AL IOS 26?

Para las personas que ya no pueden seguir actualizando sus celulares, esta es una duda que les surge mucho.

Los dispositivos que ya no reciban esta actualización seguirán siendo funcionales para llamadas, mensajes, navegación en internet, redes sociales, GPS y servicios oficiales como iCloud, FaceTime o Apple Music. Sin embargo, la experiencia de usuario tiende a deteriorarse con el tiempo, con un desgaste más notorio en batería, memoria y capacidad de procesamiento.

En casos aislados, Apple ha lanzado parches de seguridad para equipos fuera de soporte, pero estos casos son excepcionales y no forman parte de su política regular.