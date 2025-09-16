Sega revive su guerra con Nintendo en este nuevo promocional de Sonic Racing Crossworld

Las adaptaciones y lanzamientos de videojuegos no dejan de sorprender, y ahora SEGA ha dado un giro nostálgico con la promoción de su próximo título de carreras protagonizado por Sonic. El juego llegará primero a Nintendo Switch y posteriormente a la nueva Switch 2, pero lo que más ha llamado la atención no es solo su jugabilidad, sino la manera en que se ha presentado al público.

SONIC RACING CROSSWORLDS YA TIENE FECHA DE ESTRENO

Tras la revelación de su plantilla inicial de personajes, SEGA confirmó que Sonic Racing Crossworlds estará disponible en Nintendo Switch el 25 de septiembre de 2025. Más adelante, los usuarios de Switch 2 también podrán disfrutar de este título, que promete ser uno de los más destacados del catálogo.

La compañía ya había generado expectación con colaboraciones anteriores, como las realizadas con Beyblade X y Pac-Man, y ahora, tras finalizar su fase beta, se anunció que una demo pública se lanzará a mediados de septiembre.

EL REGRESO DE UNA VIEJA RIVALIDAD

Lo que realmente ha causado revuelo es el nuevo video promocional de SEGA, en el que recrea un icónico anuncio de los años 90. En este spot, la compañía no duda en lanzar una crítica directa a Mario Kart World, destacando las dimensiones de Crossworlds frente al estilo abierto del título de Nintendo.

Con este movimiento, SEGA revive el espíritu de la legendaria rivalidad entre ambas compañías, recordando la histórica "guerra de consolas" que marcó a toda una generación de jugadores. Sin embargo, a diferencia de aquellos años, hoy en día tanto SEGA como Nintendo mantienen una relación de colaboración que ha permitido ver a Sonic en juegos como Super Smash Bros.

UNA CAMPAÑA QUE APELA A LA NOSTALGIA

La estrategia de SEGA busca conectar tanto con los nuevos jugadores como con aquellos que vivieron la época dorada de los enfrentamientos entre marcas. Para muchos, este guiño publicitario es una invitación a revivir la emoción de los 90, pero con la tecnología y propuestas actuales.

Sonic Racing Crossworlds no solo llega como un nuevo juego de carreras, sino también como un recordatorio de cómo la competencia puede impulsar la creatividad en la industria de los videojuegos.