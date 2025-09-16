Hombre es golpeado y arrestado luego de orinar a la mitad de la función de Demon Slayer: Infinity Castle

Un hecho insólito interrumpió la proyección de la esperada película Demon Slayer: Castillo Infinito en un cine de Arizona, Estados Unidos. Un hombre fue golpeado por espectadores y posteriormente arrestado luego de orinar en plena sala durante la función.

ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS

De acuerdo con reportes de TMZ y autoridades locales, el incidente sucedió el viernes por la noche, alrededor de las 11:00 horas, en el complejo AMC Surprise Pointe ubicado en Litchfield Road, Arizona.

Testigos relataron que el sujeto, identificado como Limil Hull, se levantó de su asiento, se bajó el cierre de los pantalones y comenzó a orinar frente a la audiencia, entre la que se encontraba un menor de 13 años. Tras la acción, el hombre regresó a su asiento como si nada hubiera sucedido.

REACCIÓN DE LOS ASISTENTES Y EL PERSONAL DEL CINE

La situación provocó que varios espectadores confrontaran al individuo, llegando incluso a golpearlo antes de la llegada de la policía. El momento fue captado en video por uno de los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El personal del cine, en un intento por calmar la molestia de los asistentes, ofreció reembolsos, la opción de continuar la película en otra sala y comida gratis.

Viral footage of a Black man being beaten unconscious by a father-son duo at a screening of the new anime film "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" in Arizona, after he pissed on the man's daughter from behind during the screening. (9-13-25) pic.twitter.com/6mNoSLiU7l — Tim Murdock (@eurorabbit) September 15, 2025

CARGOS CONTRA EL SUJETO

Hull fue arrestado y enfrenta varios cargos, entre ellos exhibicionismo, alteración del orden público, daños criminales y negativa a proporcionar su verdadera identidad. Tras su primera comparecencia, fue liberado bajo fianza.

DEMON SLAYER Y LA EXPECTATIVA EN CINES

El estreno de Demon Slayer: Infinity Castle ha generado gran expectativa entre los fanáticos del anime, ya que forma parte del esperado arco final de la saga. Sin embargo, hechos como este empañaron la experiencia de quienes acudieron al estreno en Arizona.