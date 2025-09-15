Demon Slayer: mariachis se equivocan y tocan "Yo soy tu amigo fiel" en la sala de "El Castillo Infinito"

El estreno de Demon Slayer: El Castillo Infinito está marcando un momento histórico en el cine, pues en tan solo tres días ha roto récords de taquilla a nivel mundial. Sin embargo, un curioso error protagonizado por un grupo de mariachis ha robado la atención en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral.

MARIACHIS SORPRENDEN EN PLENA FUNCIÓN

La cinta japonesa llegó para competir directamente con otros estrenos, incluido el reestreno de Toy Story por su 30 aniversario. Aunque ambas se proyectan en horarios y salas distintas, un grupo de mariachis entró por equivocación a la función de Demon Slayer.

Al finalizar la película, los músicos comenzaron a interpretar Yo soy tu amigo fiel, la icónica canción de Toy Story. Los asistentes, aunque confundidos al inicio, decidieron unirse al momento cantando el tema que muchos recuerdan con cariño.

UNA CONFUSIÓN QUE ALEGRÓ UN FINAL TRÁGICO

El desenlace de El Castillo Infinito es conocido por su tono trágico y emotivo, por lo que la inesperada presentación de los mariachis resultó un contraste que levantó los ánimos del público.

En redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos señalaron que quizás no fue un error, sino una sorpresa planeada. Otros bromearon asegurando que "fue Rengoku desde el más allá quien mandó a los mariachis".

EL ÉXITO EN TAQUILLA DE EL CASTILLO INFINITO

Más allá de la anécdota, la película continúa arrasando en taquilla. En Estados Unidos logró recaudar 70 millones de dólares durante su primer fin de semana, convirtiéndose en el estreno más grande de una producción internacional en la historia del país.

Este éxito confirma la fuerza que tiene la animación japonesa y la historia de Tanjiro Kamado, consolidando a Demon Slayer como una de las franquicias más influyentes del cine contemporáneo.

¿DE QUÉ TRATA DEMON SLAYER?

Demon Slayer es un anime y manga creado por Koyoharu Gotouge que narra la historia de Tanjiro Kamado, un joven bondadoso cuya familia es atacada por demonios. La única sobreviviente es su hermana Nezuko, quien queda transformada en uno de ellos. Desde entonces, Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios con la esperanza de encontrar una cura para su hermana y vengar a su familia, enfrentándose a poderosos enemigos en un mundo lleno de acción, tragedia y vínculos emocionales.