¿A qué plataforma llegará Demon Slayer: Infinity Castle?

Demon Slayer: Infinity Castle se ha convertido en el fenómeno más reciente del cine de anime, atrapando a millones de fanáticos en todo el mundo con su impecable animación y efectos visuales que rozan la perfección. La película ya es considerada un evento imperdible en la pantalla grande y promete seguir marcando récords en los próximos meses.

LA PLATAFORMA DONDE SE ESPERA VER INFINITY CASTLE

La gran pregunta que se hacen los fans es dónde podrán ver la cinta una vez que salga de cartelera. Todo apunta a que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a Crunchyroll, la plataforma que ha sido la casa principal de la franquicia. Sin embargo, no se espera que esto suceda de inmediato, ya que primero busca aprovechar su recorrido en los cines. Lo más probable es que se estrene en streaming algunos meses después, aunque aún falta la confirmación oficial.

HABRÁ SECUELA DE DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE

El éxito de esta entrega no se quedará solo en una película. Según la historia original del manga, el arco del Castillo Infinito está compuesto por más de una parte, por lo que se esperan al menos dos películas más para cerrar este capítulo. Esto garantiza que los fanáticos tendrán nuevas entregas que seguirán expandiendo la historia de Tanjiro y compañía.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para la siguiente película, las especulaciones apuntan a que la producción ya está en marcha. Con el nivel de éxito alcanzado, es casi seguro que pronto se anunciarán más detalles sobre su lanzamiento en cines internacionales.

ESTRENO EN MÉXICO

En México, Demon Slayer: Infinity Castle llegó oficialmente a Cinépolis, Cinemex y Cinedot el 11 de septiembre de 2025. Además, hubo un evento especial previo el 7 de septiembre, donde se contó con la participación de actores de doblaje, incluyendo la voz oficial de Tanjiro tanto en japonés como en español latino.

DÓNDE VER DEMON SLAYER ACTUALMENTE

Si quieres ponerte al día con la historia antes de ver Infinity Castle, las cinco temporadas de Demon Slayer están disponibles en Crunchyroll y en Netflix. No obstante, en la primera plataforma se encuentra contenido más completo y exclusivo, con la ventaja de disfrutarlo en japonés con subtítulos.

EL ÉXITO EN TAQUILLA EN JAPÓN

El impacto en Japón fue inmediato. En su día de estreno, el 18 de julio de 2025, Demon Slayer: Infinity Castle recaudó 1,650 millones de yenes (aproximadamente 11.1 millones de dólares), un récord histórico. Durante su primer fin de semana alcanzó los 5,520 millones de yenes (37.3 millones de dólares), con más de 3.8 millones de boletos vendidos.

En apenas ocho días, la película superó los 10,000 millones de yenes (71 millones de dólares), rompiendo el récord de velocidad previamente establecido por Demon Slayer: Mugen Train, consolidándose como un nuevo hito en el anime.

Entre las películas de anime más taquilleras

Con estas cifras, Infinity Castle ya apunta a colarse entre las películas de anime más taquilleras de la historia. Actualmente, la lista está liderada por:

Demon Slayer : Mugen Train (2020) con 507 millones de dólares.

: Mugen Train (2020) con 507 millones de dólares. El viaje de Chihiro (2001) con 395 millones de dólares.

Your Name (2016) con 250 millones de dólares.

Ponyo (2008) con 204 millones de dólares.

El castillo ambulante (2004) con 190 millones de dólares.

Todo indica que Infinity Castle podría incluso superar a Mugen Train, dependiendo de su desempeño en mercados internacionales.