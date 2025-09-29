Halloween: Así puedes decorar tu hogar con poco dinero

Comienza a aproximarse octubre, y con ello viene una de nuestras favoritas y más esperadas temporadas del año: Halloween.

Durante este mes, el misterio empieza a invadir a las personas de todas las edades, empezando por los más pequeños; ante esto, las decoraciones tradicionales surgen como una perfecta oportunidad para crear este toque terrorífico en los diferentes espacios y fiestas.

Usualmente, se piensa que una grandiosa decoración requiere de un alto gasto, pero aquí te enseñaremos que lograr un ambiente espeluznante no necesita comprometer mucho

ESPELUZNANTES DECORACIONES

Aquí, compartiré algunas ideas para decorar con un aspecto terrorífico lugares y fiestas temáticas gracias a la creatividad.

Recorta grandes murciélagos de cartulina negra y pégalos en una cuerda del mismo color para crear una guirnalda colgante gigante. Llena jarra o peceras de vidrio con líquidos de colores y coloca etiquetas que digan "poción mágica" o "veneno" para dar un toque curioso a la decoración. Compra algunos pedazos de algodón o hilos, para así estirarlos y crear algunas telarañas, puedes colgarlos en las esquinas de los muebles o paredes. Llena algunos frascos de vidrio con ojos o dedos de plástico, o también un par de insectos de juguete y así dar un susto a cualquier invitado. Recorta algunas siluetas de personajes clásicos de las películas de terror sobre una cartulina negra, pégalas en tus ventanas y se verán desde afuera. Derrite un poco de vela roja sobre vela blanca para que luzca como un poco de sangre, y estas, colócalas en tus lámparas o candelabros. Usa viejas sábanas para crear algunos fantasmas flotantes, estas pueden ser blancas o negras, variando que sé tan sombrío quieres su aspecto. Busque algunas luces led de colores oscuros como morado o rojo para crear una atmósfera más profunda. Con una bocina, puedes reproducir audios de zombies, lobos, pájaros, viento, esto para alimentar un poco más la atmósfera de la época.

La creatividad es clave para lograr resultados llamativos y muy terroríficos, así que recordemos que siempre podemos mezclar estas ideas hechas por nosotros mismos con algunos elementos decorativos ya comprados, lo que queremos es crear el mejor estado de ambiente para esta esperada fecha.