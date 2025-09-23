Halloween 2025: ¿Cuáles son las mejores películas de terror, según la IA?

Halloween es considerada de las mejores temporadas para ver películas escalofriantes por diversas razones, entre ellas el ambiente natural, los días se acortan, oscurece más temprano y junto con el viento y las hojas secas crean una atmósfera misteriosa perfecta para el terror.

Halloween: La tradición de celebrar lo macabro y lo sobrenatural en octubre, impulsa maratones de cine de miedo, estrenos del género y decoraciones que predisponen al susto. El clima fresco invita a quedarse en casa, armar un maratón con cobijas, palomitas y amigos o familia, potenciando la experiencia.

TENDENCIA

Cada año, por diferentes plataformas de streaming, vuelve a crecer la popularidad de este género durante la temporada de la Noche de Brujas. Halloween no es tan solo disfrazarse ni mucho menos pedir dulces, es también la excusa perfecta para dejarse envolverse un poco el miedo y disfrutar de este temido género.

Otoño suele asociarse con lo "espiritual" y lo "desconocido" (Día de Muertos, Samhain, Halloween), lo que hace que ver terror tenga más sentido y se sienta más inmersivo.

ESTAS SON LAS MEJORES PELÍCULAS