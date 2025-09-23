  • 24° C
Viral

Halloween 2025: ¿Cuáles son las mejores películas de terror, según la IA?

Para esta próxima temporada, la Inteligencia Artificial sugiere una lista de películas de terror clásicas que combinan crítica, estilo, y sustos

Sep. 23, 2025
La tradición de celebrar lo macabro y lo sobrenatural en octubre, impulsa maratones de cine de miedo
Halloween es considerada de las mejores temporadas para ver películas escalofriantes por diversas razones, entre ellas el ambiente natural, los días se acortan, oscurece más temprano y junto con el viento y las hojas secas crean una atmósfera misteriosa perfecta para el terror.

Halloween: La tradición de celebrar lo macabro y lo sobrenatural en octubre, impulsa maratones de cine de miedo, estrenos del género y decoraciones que predisponen al susto. El clima fresco invita a quedarse en casa, armar un maratón con cobijas, palomitas y amigos o familia, potenciando la experiencia.

TENDENCIA

Cada año, por diferentes plataformas de streaming, vuelve a crecer la popularidad de este género durante la temporada de la Noche de Brujas. Halloween no es tan solo disfrazarse ni mucho menos pedir dulces, es también la excusa perfecta para dejarse envolverse un poco el miedo y disfrutar de este temido género.

Otoño suele asociarse con lo "espiritual" y lo "desconocido" (Día de Muertos, Samhain, Halloween), lo que hace que ver terror tenga más sentido y se sienta más inmersivo.

ESTAS SON LAS MEJORES PELÍCULAS

  • The Exorcist (1973) — terror sobrenatural clásico. Obra maestra del terror que sigue la historia de la pequeña Regan MacNeil, la cual, tras dura posesión demoniaca, comienza a experimentar escalofriantes sucesos.
  • The Shining (1980) — atmósfera, locura y paisajes escalofriantes. Jack Torrance acepta ser cuidador invernal del Hotel Overlook, esperando escribir su libro, pero el aislamiento lo conduce hacia la misma locura homicida que sufrió un vigilante anterior.
  • Halloween (1978) — para entrar en mood "Noche de Brujas". Cuenta la historia de Michael Myers, quien, tras asesinar a su hermana de niño, escapa de un hospital psiquiátrico quince años después. Regresa a su pueblo natal en la noche de Halloween para acechar y causar daño entre adolescentes.
  • Psycho (1960) — un must del suspenso más psicológico. Asustada, cansada, Marion se acerca a Fairvale, pero es frenada por una violenta tormenta. Entra en el motel Bates y comienza su breve y fatídica asociación con Norman Bates.
  • Alien (1979) — mezcla de horror con ciencia ficción que realmente altera los sentidos.
Luis Flores
