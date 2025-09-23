Mhoni Vidente alerta sobre posible asesinato de un cantante de regional mexicano

La astrologa cubana Mhoni Vidente recientemente reveló una nueva predicción, en la que la música regional mexicana podría enfrentar un nuevo episodio trágico. Durante su colaboración en El Heraldo de México, advirtió que un cantante joven y famoso del género perdería la vida en un ataque directo, lo que ha encendido nuevamente la preocupación entre artistas y seguidores.

El pronóstico ha generado inquietud entre seguidores y músicos, ya que no es la primera vez que una de sus visiones coincide con hechos trágicos.

ALERTA SOBRE POSIBLE ASESINATO DE UN CANTANTE DE REGIONAL MEXICANO

En esta nueva predicción, Mhoni Vidente no reveló el nombre del artista, pero sí compartió características específicas: se trataría de un joven de entre 25 y 31 años de edad, reconocido en la escena del regional mexicano.

De acuerdo con sus palabras, el ataque podría ocurrir mientras el cantante se encuentra en un concierto o justo al bajar del escenario.

Asimismo, la astróloga señaló dos posibles lugares donde se desarrollaría la tragedia: el estado de Chihuahua o la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

PREOCUPACIÓN EN EL MEDIO ARTÍSTICO

Aunque no existe confirmación de que su predicción pueda cumplirse, las declaraciones de Mhoni Vidente han generado especulación y preocupación entre las fans de la música regional mexicana.

"Se ve la muerte de alguien joven entre 25 a 31 años de edad, regional mexicano, muy famoso que lo vienen acribillando en el escenario o bajando del escenario, que va a ser en Chihuahua o en Monterrey", afirmó.

Esta revelación llega casi un mes después del asesinato de Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, crimen que coincidió con una visión anunciada previamente por la misma pitonisa.

Por ahora, la industria del regional mexicano se mantiene expectante y con incertidumbre frente a lo que podría ocurrir en los próximos días.