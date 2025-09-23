Jojos Bizarre Adventure revela primer trailer de la esperada parte "Steel Ball Run"

Jojo’s Bizarre Adventure es considerado uno de los animes más influyentes y queridos en todo el mundo, y después de años de rumores y expectativas, por fin se confirmó lo que los fans esperaban: la llegada de la Parte 7, conocida como Steel Ball Run. Esta historia, creada por Hirohiko Araki, es para muchos la mejor de toda la saga y ahora tendrá su adaptación al anime gracias al trabajo del estudio David Production.

NETFLIX ESTRENA EL PRIMER TRÁILER OFICIAL

Tal como sucedió con Stone Ocean, Netflix será la plataforma encargada de transmitir la nueva parte a nivel mundial. Esta mañana se lanzó el primer tráiler de Steel Ball Run, donde se muestran escenas protagonizadas por Johnny Joestar, Gyro Zeppeli y otros personajes que rápidamente conquistaron a los seguidores por su personalidad y carisma.

El adelanto generó un enorme entusiasmo en la comunidad y confirmó que el estreno tendrá lugar en 2026, algo que ya se intuía desde meses atrás.

EL ELENCO DE VOCES DE STEEL BALL RUN

Junto al tráiler, Netflix reveló quiénes darán vida a los personajes principales. La lista incluye reconocidos talentos de la industria del anime:

Johnny Joestar : Shogo Sakata (Aki en Chainsaw Man)

: Shogo Sakata (Aki en Chainsaw Man) Gyro Zeppeli : Yohei Azakami (Ron en Ron Kamonihashi’s Forbidden Deductions)

: Yohei Azakami (Ron en Ron Kamonihashi’s Forbidden Deductions) Diego Brando : Kaito Ishikawa (Tobio en Haikyuu!!)

: Kaito Ishikawa (Tobio en Haikyuu!!) Lucy Steel : Rie Takahashi (Megumin en KonoSuba)

: Rie Takahashi (Megumin en KonoSuba) Steven Steel: Kenta Miyake (All Might en My Hero Academia)

Aunque el reparto ha sido bien recibido, parte del fandom lamenta que Shinichiro Miki no haya sido elegido para interpretar a Gyro Zeppeli, ya que era considerado el candidato ideal por muchos seguidores.

EXPECTATIVAS DEL 2026

La llegada de Steel Ball Run marca un momento histórico para Jojo’s Bizarre Adventure. Sin embargo, algunos fans se preguntan si Netflix repetirá la estrategia de dividir la serie en varias partes, como ocurrió con Stone Ocean. Esa podría ser la única sombra que genera incertidumbre en medio del entusiasmo general.

Lo cierto es que la espera será larga, pero este primer vistazo confirma que la séptima parte de Jojo está en camino y promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del anime en 2026.