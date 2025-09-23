Videojuegos que marcarán tendencia en Octubre: Estrenos y actualizaciones

Octubre de 2025 llega cargado: grandes estrenos, ediciones para nuevas consolas y movimientos importantes en la posventa que prometen mantener a la comunidad muy activa durante todo el mes. A continuación, los estrenos y novedades confirmadas para octubre de 2025.

ESTRENOS DESTACADOS EN OCTUBRE 2025

3 de octubre — Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series X|S, PC). Nuevo RPG con más de 450 Digimon reclutables .

(PS5, Xbox Series X|S, PC). Nuevo con más de . 7 de octubre — King of Meat (PS5, Xbox Series X|S, PC). Party platformer cooperativo publicado por Amazon Games .

(PS5, Xbox Series X|S, PC). Party platformer publicado por . 10 de octubre — Little Nightmares III (PC y consolas, incluida Switch 2). Nueva entrega de la saga de terror desarrollada por Supermassive .

(PC y consolas, incluida Switch 2). Nueva entrega de la desarrollada por . 10 de octubre — Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series X|S). El regreso de la franquicia con multijugador masivo .

(PC, PS5, Xbox Series X|S). El regreso de la con . 14 de octubre — Just Dance 2026 Edition (Switch, PS5, Xbox Series). Nueva edición del clásico de Ubisoft .

(Switch, PS5, Xbox Series). Nueva edición del clásico de . 16 de octubre — Pokémon Legends: Z-A (Nintendo Switch y Switch 2). El gran estreno de Game Freak en la nueva consola .

(Nintendo Switch y Switch 2). El gran estreno de en la . 17 de octubre — HITMAN World of Assassination – Anniversary Box (PS5). Edición física especial por aniversario .

(PS5). Edición física especial por . 21 de octubre — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S). Con ajustes en contenido tras la retroalimentación de la comunidad .

(PC, PS5, Xbox Series X|S). Con tras la retroalimentación de la . 29 de octubre — The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S). Disponible desde el día uno en Xbox Game Pass.

ACTUALIZACIONES Y EVENTOS IMPORTANTES