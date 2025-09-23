Videojuegos que marcarán tendencia en Octubre: Estrenos y actualizaciones

Octubre de 2025 llega cargado: grandes estrenos, ediciones para nuevas consolas y movimientos importantes en la posventa que prometen mantener a la comunidad muy activa durante todo el mes. A continuación, los estrenos y novedades confirmadas para octubre de 2025.
ESTRENOS DESTACADOS EN OCTUBRE 2025
- 3 de octubre — Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series X|S, PC). Nuevo RPG con más de 450 Digimon reclutables.
- 7 de octubre — King of Meat (PS5, Xbox Series X|S, PC). Party platformer cooperativo publicado por Amazon Games.
- 10 de octubre — Little Nightmares III (PC y consolas, incluida Switch 2). Nueva entrega de la saga de terror desarrollada por Supermassive.
- 10 de octubre — Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series X|S). El regreso de la franquicia con multijugador masivo.
- 14 de octubre — Just Dance 2026 Edition (Switch, PS5, Xbox Series). Nueva edición del clásico de Ubisoft.
- 16 de octubre — Pokémon Legends: Z-A (Nintendo Switch y Switch 2). El gran estreno de Game Freak en la nueva consola.
- 17 de octubre — HITMAN World of Assassination – Anniversary Box (PS5). Edición física especial por aniversario.
- 21 de octubre — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S). Con ajustes en contenido tras la retroalimentación de la comunidad.
- 29 de octubre — The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S). Disponible desde el día uno en Xbox Game Pass.
ACTUALIZACIONES Y EVENTOS IMPORTANTES
- The Outer Worlds 2 estará incluido en Xbox Game Pass desde el mismo día de lanzamiento.
- Vampire: Bloodlines 2 incorporará los clanes Lasombra y Toreador en el juego base tras la respuesta de los fans.
- Octubre trae ediciones físicas de colección como la Anniversary Box de Hitman el 17 de octubre.
- Borderlands 4 y Battlefield 6 ya tienen planeados parches y eventos post-lanzamiento durante este mismo mes.
- Steam Next Fest de octubre ofrece demos y pruebas jugables de títulos independientes y futuros lanzamientos.