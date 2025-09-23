Tortillas de maíz vs de harina: La comparación de calorías y beneficios que necesitas saber

Las tortillas son parte esencial de la comida mexicana y, aunque ambas de maíz y de harina forman parte de la gastronomía nacional, existe una diferencia significativa en sus aportes nutricionales y en las calorías que contienen.

Conocer sus características puede ayudar a elegir la opción que más beneficie la salud.

CALORÍAS DE TORTILLAS DE MAÍZ VS DE HARINA

De acuerdo con My Fitness Pal, una tortilla de maíz aporta alrededor de 52 calorías, que pueden quemarse con 5 minutos de trote o 7 minutos de bicicleta.

En contraste, una tortilla de harina contiene entre 80 y 150 calorías, lo que equivale a correr 15 minutos o pedalear por 22 minutos para eliminarlas.

BENEFICIOS DE LAS TORTILLAS DE MAÍZ Y HARINA

TORTILLAS DE MAÍZ

Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando se elaboraban únicamente con maíz, agua y cal. A lo largo del tiempo se han diversificado, existiendo tortillas blancas, azules, amarillas y rojas.

Existen tres principales tipos:

Nixtamalizadas: las más nutritivas, gracias al proceso de nixtamalización que facilita la absorción de nutrientes.

De harina de maíz nixtamalizado: derivadas de procesos industriales de deshidratación.

Combinadas: mezcla de maíz nixtamalizado y harina procesada.

Entre sus beneficios destacan:

Bajo contenido calórico.

Ricas en proteínas, fibra, calcio, magnesio, fósforo, potasio y niacina, además de vitaminas A, C, D, E, B1 y B2.

Fuente de carbohidratos complejos y almidón resistente que favorece la digestión.

Consideradas un cereal integral que aporta fibra para la salud digestiva y cardiovascular.

TORTILLAS DE HARINA

Las tortillas de harina de trigo tienen gran arraigo en el norte del país, especialmente para platillos como burritos, quesadillas y tacos. Su origen se relaciona con la influencia árabe llegada desde España en el siglo XVI.

Aunque tradicionalmente se elaboraban con harina integral, hoy predominan las de harina refinada y producción industrial, que suelen contener conservadores y grasas añadidas. Aun así, aportan algunos beneficios:

Más hierro y calcio que las de maíz.

Cuando se elaboran con harina integral, suman fibra y nutrientes que favorecen la salud cardiovascular y digestiva.

Textura más blanda y resistente por el gluten, lo que las hace versátiles en la cocina.

Sin embargo, algunas tortillas industriales de harina pueden tener exceso de sodio y grasas saturadas, lo que incrementa riesgos de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

La tortilla de maíz mantiene su posición como base nutritiva de la dieta mexicana, mientras que la de harina puede disfrutarse de manera ocasional, especialmente si se elige su versión integral.