¿Cuántas tortillas de maíz equivalen a un bolillo? Comparativa nutricional, calórica

En la gastronomía mexicana, tanto la tortilla de maíz como el bolillo son alimentos clave que no solo se consumen como base de platillos tradicionales, sino también como acompañamientos complementarios en la mesa. Ya sea para acompañar guisos, tacos o caldos, ambos productos están profundamente arraigados en la dieta cotidiana del país.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuántas tortillas equivalen a un bolillo en términos de calorías o peso? ¿Cuál es más saludable o más económico?

TORTILLA Y BOLILLO: ALIADOS DEL SABOR MEXICANO

Aunque provienen de ingredientes distintos (maíz nixtamalizado en el caso de la tortilla y harina de trigo refinada en el del bolillo) ambos alimentos comparten un lugar privilegiado en las cocinas mexicanas. No es raro ver que en una misma comida se utilicen tanto tortillas como bolillo, dependiendo del platillo, la región o la costumbre familiar.

PRECIO DE LA TORTILLA Y BOLILLO EN MÉXICO

El precio de estos productos básicos varía según la zona del país:

Tortilla de maíz: El kilo puede costar entre 22 y 29 pesos mexicanos .

El kilo puede costar entre . Bolillo: Cada pieza suele tener un precio de entre 8.50 y 10.00 pesos, dependiendo del tamaño y del establecimiento.

Esto significa que, en muchas ocasiones, el bolillo puede resultar más caro por unidad, aunque también más calórico, como veremos a continuación.

¿CUÁNTAS TORTILLAS EQUIVALEN A UN BOLILLO?

La equivalencia entre una tortilla de maíz y un bolillo depende de su peso y contenido calórico. Una tortilla de maíz típica pesa entre 20 y 25 gramos y aporta unas 50 a 60 calorías. Mientras que un bolillo promedio pesa entre 50 y 70 gramos y tiene aproximadamente 140 a 180 calorías.

Esto puede llevar a la conclusión de que 3 tortillas de maíz (alrededor de 60 a 75 gramos) son equivalentes, tanto en peso como en calorías, a 1 bolillo estándar.

¿CUÁL ES MÁS SALUDABLE?

Desde una perspectiva nutricional, la tortilla de maíz suele ser la opción más saludable para muchas personas, debido a las siguientes razones:

Tortilla de maíz

Elaborada con maíz nixtamalizado.

Aporta fibra, calcio y minerales esenciales .

. Menor cantidad de calorías y carbohidratos.

Índice glucémico bajo , ideal para personas con diabetes o que buscan controlar su glucosa.

, ideal para personas con diabetes o que buscan controlar su glucosa. Se prepara sin grasas añadidas.

Bolillo

Hecho con harina de trigo refinada .

. Mayor contenido calórico y de carbohidratos.

Bajo en fibra y menos nutritivo comparado con la tortilla .

. Índice glucémico más alto, lo que puede elevar el azúcar en sangre más rápidamente.

En cualquier caso, ambos productos son símbolos de la cocina mexicana y, más que sustituirse, se complementan en una gran variedad de platillos tradicionales.