Viral

VIDEO | Momento en que un militar se quita insignia de brazo y se la regala a una pequeña vestida como soldado

El especial momento se vivió durante el desfile en el Zócalo, para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México

Sep. 16, 2025
Este martes 16 de septiembre se realizó el heroico desfile militar para conmemorar la Independencia de México, el cual emuló a la entrada triunfal del Ejército Trigarante al haber ganado la libertad del país.

El magno evento estuvo encabezado por la comandanta suprema y jefa de las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheibaum Pardo, quien estuvo acompañada altos mandos y funcionarios de primer nivel.

En todo momento, el orden de los efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México marcharon por más de tres horas, acontecimiento que fue apreciado por miles de ciudadanos tanto presencial, como a través de televisión e Internet.

imagen-cuerpo

MILITAR OBSEQUIA SU INSIGNIA A PEQUEÑA SOLDADO

Sin embargo, un momento que llamó muchísimo la atención fue cuando durante el desfile, una niña pequeña, vestida como soldado, con casco, uniforme y demás accesorios, hacía el saludo militar a los miembros de las Fuerzas Armadas.

En un momento dado, cuando pasaban por Bellas Artes, un elemento del cuerpo de Fuerzas Especiales del Primer Batallón tuvo un gesto hermoso con la pequeñita, pues rompió filas, se dirigió a donde ella estaba, retiró su insignia y se la obsequió a la menor.

Luego, la saludó con el clásico choque de manos y después el soldado se reintegró al contingente, mientras la niña visiblemente emocionada mostraba a la cámara su preciado obsequio, para luego colocarlo orgullosa sobre su pecho.

El video fue compartido en redes y se ha viralizado; además, estuvo acompañado de un emotivo mensaje: "¡Inspirando a las FUTURAS GENERACIONES!  Militar rompe filas del Desfile Cívico Militar para darle un REGALO a una NIÑA en Bellas Artes"

El clip ha causado toda clase de comentarios, pero la gran mayoría son de reconocimiento al soldado, quien se detuvo para responder a los sueños de la pequeña.

