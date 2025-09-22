  • 24° C
Viral

Esta marca de atún podría provocar una tragedia: piden retirarlo urgentemente de los supermercados

El producto está contaminado con una bacteria, por lo que es peligroso para la salud; la recomendación de las autoridades es sencilla

Sep. 22, 2025
Debido a que una reconocida marca de atún en Estados Unidos resultó contaminada con una bacteria que puede provocar la muerte, autoridades sanitarias emitieron una alerta urgente.

El "bicho" al que se refieren es la Listeria monocytogenes es una bacteria patógena que puede causar una enfermedad llamada listeriosis. Se encuentra comúnmente en alimentos contaminados, como productos lácteos no pasteurizados, embutidos y alimentos listos para consumir. Es especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, recién nacidos, ancianos y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Por ello, la alerta está dirigida especialmente a los consumidores, a fin de que se eviten daños severos a su salud, por lo que se les invita a, en caso de tenerlo en su alacena, desecharlo.

ESTA ES LA MARCA QUE PIDEN NO CONSUMIR

Por otra parte, en cuanto a la alerta, esta se emitió el sábado 20 de septiembre, después de que la empresa Western United Fish Company, comercialmente conocida como Annasea Foods Group, con sede en Kent, Washington, informó que retiraría voluntariamente un lote de poke de atún ahi con wasabi, el cual se vende bajo la marca Kirkland Signature.

El lote contaminado es el 17193, con fecha de caducidad del 22 de septiembre, debido a que algunos de los ingredientes para preparar este producto alimenticio podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes.

Al momento no se han registrado casos de personas con listeriosis derivado del consumo de atún contaminado.

Los estados de la Unión Americana donde se vendió el producto el 18 de septiembre fueron: Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin.

Para reportes, Western United Fish Company puso a disposición una línea de atención telefónica en el número (425) 558-7809, de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas; también el correo electrónico info@annasea.com, para atender dudas o situaciones específicas relacionadas con el retiro.

Finalmente, la FDA ya investiga el caso de contaminación de atún por bacteria mortal, y no minimizó la alerta, aunque no se han reportado infecciones.

Edel Osuna
Edel Osuna
