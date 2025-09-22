VIDEO | Reportero transmite en vivo un grave accidente: las víctimas eran sus hijos y su suegro

Una de las secciones más delicadas y difíciles de cubrir es la nota roja o policiaca, puesto que además del riesgo que actualmente implica, también existe el temor de que las víctimas de un accidente sean de su propia familia.

Y eso exactamente le ocurrió a un corresponsal de El Informante MX en Puebla, pues cuando acudió a cubrir un accidente automovilístico con saldo de varios heridos, pero al ver el vehículo siniestrado se dio cuenta que era el carro de su suegro.

El hombre no viajaba solo, ya que en la unidad motriz le acompañaban sus nietos, hijos del reportero, quien, con la voz entrecortada, continuó transmitiendo lo que estaba pasando, además de solicitar ayuda para los accidentados, que eran su familia.

De acuerdo con las imágenes, el hombre empezó su reporte de rutina, pero cuando descubrió la tragedia ante sus ojos, el dolor se hizo evidente, pero no dejó su trabajo de lado.

Pese al indescriptible momento de dolor, el reportero siguió transmitiendo en vivo, explicando que el accidente se debió a una persona ebria; además, pidió apoyo inmediato tanto de las autoridades, como de los servicios de emergencia.

"Pedimos en estos momentos la ayuda de la Fiscalía para que pueda apoyarnos, ya que mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance. No quisiera yo que se mencionará o se dijera que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro, es el abuelo de mis hijos, y mis hijos se encuentran en estos momentos en el hospital debido a que el otro automovilista venía en estado de ebriedad y no tomó las medidas de precaución correspondientes", narró el dolido hombre.

A la fecha el corresponsal no ha sido identificado, pero ha generado una ola de empatía y solidaridad tanto de los demás comunicadores, quienes desean saber cómo ayudar, como de internautas en general, que buscan presionar para que sus seres queridos salgan adelante.

Hasta el momento, El Informante MX ha retuiteado la publicación del reportero y se desconoce el estado de salud de los accidentados.