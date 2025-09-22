El aterrador Joker de absolute Batman, impacta al fandom del murciélago

El universo de Absolute Batman no deja de sorprender a los fanáticos de los cómics con diseños radicales y oscuros de los villanos más icónicos de Ciudad Gótica. Primero vimos a un Mr. Freeze inspirado en Slenderman, a un Bane con aspecto similar a Hulk y a un Killer Croc que parecía un Godzilla moderno. Ahora, el turno es del Joker, cuya nueva imagen ha dejado al fandom dividido y con la boca abierta.

El cómic, escrito por Scott Snyder e ilustrado por Nick Dragotta, apenas lleva un año publicándose, pero ya ha generado polémica y un enorme impacto en la comunidad. Tanto así, que incluso algunos creadores originales, como el de Bane, han criticado estas nuevas interpretaciones, calificándolas de "abominaciones".

EL JOKER MÁS PERTURBADOR HASTA LA FECHA

En esta versión, el Príncipe Payaso del Crimen no solo cambia de apariencia, sino también de trasfondo. Sus orígenes revelan que es la "30ª persona más rica del mundo", y responde a los nombres de Jack y Arthur, un claro guiño a las versiones interpretadas por Jack Nicholson y Joaquin Phoenix en el cine. La mayor ironía es que se le conoce como "el Joker" precisamente porque nunca ríe, rompiendo con uno de los rasgos más emblemáticos del villano clásico.

El diseño de este Joker está inspirado en las cartas de póker que Heath Ledger utilizaba en su interpretación de El caballero oscuro, pero llevado a un extremo más grotesco y aterrador, lo que ha provocado fascinación y rechazo a partes iguales entre los seguidores.

this absolute batman cover by nick dragotta reminds me of this joker card from the dark knight ! love that pic.twitter.com/tS8lqnLDrx — . (@batmancurated) September 19, 2025

UN UNIVERSO ALTERNO MÁS CRUDO Y DESPIADADO

Lo que hace única a la serie Absolute Batman es su visión radicalmente distinta de la mitología del murciélago. En este universo, Bruce Wayne no es un millonario, sino un joven de clase media marcado por la tragedia que lo convierte en un muchacho violento en busca de venganza. A diferencia del Batman tradicional, este no duda en matar, lo que lo coloca en la mira de un agente secreto llamado Alfred, quien actúa como una figura de control.

Con este trasfondo tan oscuro, el nuevo diseño del Joker encaja a la perfección y refuerza la idea de que Absolute Batman busca romper con todos los moldes establecidos, entregando versiones más monstruosas y aterradoras de los villanos clásicos de DC.