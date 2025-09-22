Estos fueron los últimos mensajes de los artistas colombianos asesinados en México

El hallazgo de los dos artistas colombianos asesinados en la Ciudad de México, Bayron Sánchez y Jorge Herrera, el periodista de la nota roja, Carlos Jiménez, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), publicó la foto del hallazgo, pero también compartió los últimos mensajes que Herrera.

De acuerdo con la publicación de Jiménez, al parecer tenían prevista una reunión con un sujeto al que identificaban como Comandante y de que no confiaba en nadie; además, de que consideraba que los "negocios" se hacían mejor en sitios públicos que en una casa.

"NO CONFÍO en NADIE... PERO HAY Q HACER NEGOCIOS", refiere Jorge Herrera, antes de que desapareciera junto a Byron Sánchez saliendo de un gimnasio en Polanco.

También mencionó a un sujeto llamado Mariano al que un tal Sergio Escolta conocía; luego de pedir la ubicación donde se reunirían, señala: "Desde hoy me cuidaré mucho".

En otro comentario, señala: "Pero hay que hacer negocios".

La última fotografía que Byron y Jorge compartieron la tomaron desde el gimnasio, donde se les ve contentos, y sonrientes.

EL NARCOMENSAJE

Posteriormente, Carlos Jiménez (@c4jimenez) reveló que a Byron y a Jorge los acusaban de "chapulines" y "vendedores", mensaje que dejaron al lado de sus cadáveres, firmado por La FM.

La identificación de los cuerpos, que se dijo fueron asesinados en la CDMX y arrojados en el Estado de México, se dio por el tatuaje de uno de ellos; ahora, tanto la Fiscalía de Justicia capitalina, como del Edomex deberán investigar lo que les pasó, pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había pedido que fueran encontrados.