Inteligencia Artificial le dio unos números a mujer y se gana 150 mil dólares de la Lotería PowerBall

Indecisa por cuáles números elegir para participar en el Powerball, una mujer decidió preguntar a una Inteligencia Artificial (IA) qué números escoger, y lo más sorprendente es que se ganó 150 mil dólares.

Antes de seguir con la historia, te explicamos que Powerball es una lotería estadounidense muy popular, conocida por ofrecer premios acumulados millonarios. Tiene el mismo mecanismo que el Melate mexicano, pues en este sorteo los participantes eligen 5 números del 1 al 69 y un número adicional, llamado Powerball del 1 al 26, con dos sorteos por semana.

Ahora sí, continuamos: la afortunada ganadora es Carrie Edwards, quien vive en Midlothian, Virginia; al ser la primera vez que jugaba, explicó que no sabía qué números escoger, por lo que recurrió a ChatGPT, la cual le ayudó a elegir los números afortunados.

Antes de darle los dígitos, ChatGPT le recordó que no predecía el futuro y que ganar la lotería dependía del azar; aclarado el punto, le proporcionó una combinación de números basada en criterios aleatorios.

El sorteo se celebraría el 8 de septiembre, por lo que la mujer decidió participar, pues una corazonada le hizo que tomara esa decisión, comprara su boleto y pues la historia es así: ganó 150 mil dólares, que al tipo de cambio es la nada despreciable suma de 2 millones 754 mil 720 pesos mexicanos.

Pero hay más, pues activó el Power Play, lo que multiplicó su premio; en cuestión de días, Carrie fue notificada de que era ganadora; sin embargo, pensó que le querían timar, por lo que cuando revisó su cuenta sí fue agraciada, pues le atinó a cuatro de los cinco números, además del Powerball.

Cuando recibió su cheque, la mujer contó que no pensó que una IA le cambiaría la vida; sin embargo, no se quedó con el dinero, pues decidió donar la totalidad del premio a tres organizaciones benéficas.