¿Qué es el equinoccio de otoño y cómo afecta a las personas? Esto dicen los expertos

México da la bienvenida al otoño este lunes 22 de septiembre a las 20:19 horas, según el Observatorio Astronómico Nacional. Esta estación tendrá una duración de 89 días y 20 horas, concluyendo el 21 de diciembre, cuando dará inicio el invierno.

¿QUÉ ES EL EQUINOCCIO DE OTOÑO?

El equinoccio de otoño es un fenómeno astronómico que ocurre cada año entre el 21 y el 24 de septiembre en el hemisferio norte. Se produce en el momento en que el centro del Sol, visto desde la Tierra, cruza el ecuador celeste en su camino hacia el sur. Esto provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

Este evento marca la transición entre el verano y el otoño, una etapa en la que la luz solar disminuye de manera progresiva, cambiando los ritmos de la naturaleza y, por supuesto, de las personas.

¿CÓMO AFECTA A LAS PERSONAS EL INICIO DEL OTOÑO?

Con la llegada del otoño, la cantidad de horas de sol se reduce de forma notoria. Cada día amanece alrededor de un minuto más tarde y anochece un minuto antes, lo que significa que la luz solar se acorta casi tres minutos por jornada, de acuerdo con datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Estos cambios impactan no solo en los humanos, sino también en animales y plantas, que ajustan sus ciclos vitales a las nuevas condiciones. Para las personas, la disminución de la luz natural puede modificar hábitos de descanso, alimentación y niveles de energía.

EL CAMBIO DE HORARIO Y SUS EFECTOS

Otro de los factores que influye durante el otoño es el cambio al horario de invierno. En 2025, este ajuste se llevará a cabo en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. A las 03:00 horas en la Península, los relojes se atrasarán a las 02:00, mientras que en las Islas Canarias, a las 02:00 serán la 01:00.

Aunque este cambio regala una hora más de sueño, muchas personas tardan en adaptarse. Alteraciones en el descanso, el apetito o incluso en el estado de ánimo son algunas de las consecuencias más comunes durante los primeros días.

UN FENÓMENO QUE MARCA EL RITMO DE LA VIDA

El equinoccio de otoño no solo señala el inicio de una estación, también recuerda cómo los ciclos naturales influyen directamente en la vida cotidiana. Con días más cortos y temperaturas en descenso, comienza una etapa de transición hacia el invierno que invita a reajustar rutinas y adaptarse a un ritmo más pausado.