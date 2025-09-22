Sheinbaum destaca reconocimiento de México al Estado Palestino y envío de propuesta de paz a la ONU

Ante la creciente presión de la comunidad global para frenar la violencia en Gaza y avanzar hacia una solución de dos Estados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó este lunes que fue durante los gobiernos de Morena cuando el país reconoció por primera vez al Estado Palestino.

La mandataria recordó que su administración recibió las cartas credenciales de Nadya Rasheed como embajadora, hecho que consideró histórico dentro de la política exterior mexicana.

SHEINBAUM RECONOCE A AL ESTADO PALESTINO

"La primera vez que una presidente recibe las cartas credenciales del Estado Palestino y se reconoce como embajadora a quien está fungiendo como embajadora es en nuestro gobierno. Antes se reconocían como representantes diplomáticos, no como embajadores; la primera vez que hay una embajadora de Palestina en México es con nuestro gobierno", expresó durante su conferencia matutina del 22 de septiembre.

Sheinbaum Pardo insistió en que la postura de México es clara: reconocer tanto al Estado de Israel como al Estado Palestino, condenar las agresiones a la población civil y acompañar los esfuerzos internacionales que buscan detener lo que calificó como un genocidio en Gaza. Recordó que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se respaldaron denuncias conjuntas con Chile ante organismos multilaterales por la situación en la Franja.

En ese mismo sentido, adelantó que el canciller Juan Ramón de la Fuente representará a México en la Asamblea General de la ONU, donde presentará una propuesta de paz en nombre del gobierno federal.

PAÍSES QUE RECONOCERÁN OFICIALMENTE AL ESTADO PALESTINO

El posicionamiento de México coincide con un momento clave en la diplomacia internacional: al menos diez países, entre ellos:

Francia

Reino Unido

Australia

Luxemburgo

Canadá

Malta

Andorra

Bélgica

San Marino

Portugal

Estos estados reconocerán oficialmente al Estado Palestino durante la reunión por el 80 aniversario de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la política exterior mexicana seguirá guiándose por los principios de paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, valores que aseguró serán defendidos en todos los foros internacionales y que responden también a las demandas ciudadanas expresadas en manifestaciones a favor de Palestina en distintas entidades federativas.